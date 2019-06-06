Особую экономическую зону "Санкт-Петербург" расширят

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе ПМЭФ обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным перспективные проекты города. Речь, в частности, шла о расширении особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург".

Как отмечают в Смольном, за десять лет работы она доказала свою эффективность. Подтверждение этому - победа в рейтинге лучших экономических зон мира. ОЭЗ "Санкт-Петербург" стала первой в номинации "Лучшая особая экономическая зона 2018 года в Европе по привлечению крупных резидентов". Но сейчас возможности этой ОЭЗ исчерпаны: на площадке "Новоорловская" все территории будут заняты к концу следующего года, а площадка "Нойдорф" полностью заполнена уже сегодня.

Городские власти планируют расширить территорию ОЭЗ "Санкт-Петербург" за счет участка площадью 35 гектаров в производственной зоне "Ломоносовская" (Петродворцовый район). По расчетам, это позволит привлечь 25 компаний с общим объемом инвестиций около 15 миллиардов рублей и создать 2900 рабочих мест. При этом ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет достигнут трех миллиардов рублей.

В Смольном сообщили, что этот перспективный проект получил поддержку министерства экономического развития.