Петербург станет столицей искусственного интеллекта

На Петербургском международном экономическом форуме заключен меморандум о создании в Северной столице первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта, сообщили в Смольном.

Меморандум подписали председатель правления компании Александр Дюков, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректоры трех ведущих вузов города - Политехнического университета, ИТМО и ЛЭТИ.

Новое соглашение предполагает совместную работу по ускорению создания новейших разработок в области искусственного интеллекта, которые способны внести заметный вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора промышленности.

Центр займется координацией проектов и стартапов в области применения машинного обучения, повышения эффективности управления предприятиями добывающей и обрабатывающей отраслей.

Говоря о создании научно-образовательного центра, Александр Беглов отметил, что у Петербурга высочайший образовательный, кадровый, научный и промышленный потенциал. Новый центр поможет совершить прорыв в развитии "умной экономики".