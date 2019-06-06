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Экономика
06.06.2019 12:00
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Петербург станет столицей искусственного интеллекта

На Петербургском международном экономическом форуме заключен меморандум о создании в Северной столице первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта, сообщили в Смольном.

Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
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Меморандум подписали председатель правления компании Александр Дюков, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и ректоры трех ведущих вузов города - Политехнического университета, ИТМО и ЛЭТИ.

Новое соглашение предполагает совместную работу по ускорению создания новейших разработок в области искусственного интеллекта, которые способны внести заметный вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора промышленности.

Центр займется координацией проектов и стартапов в области применения машинного обучения, повышения эффективности управления предприятиями добывающей и обрабатывающей отраслей.

Говоря о создании научно-образовательного центра, Александр Беглов отметил, что у Петербурга высочайший образовательный, кадровый, научный и промышленный потенциал. Новый центр поможет совершить прорыв в развитии "умной экономики".

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