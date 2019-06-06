Путин назвал оптимальную цену на нефть

Россию устраивает цена на нефть 60-65 долларов за баррель. Об этом заявил президент на встрече с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге.

"И так маржа приличная появляется - бюджет ведь из расчета 40 долларов подсчитан", - объяснил Владимир Путин.

"Мы должны учитывать все обстоятельства - падение добычи в Иране, Венесуэле, проблемы в Ливии, в Нигерии. И рост потребления в летний период, - заметил глава государства. - Есть определенные договоренности - не скажу о том, какие у нас представления, что делать во втором полугодии, но вместе с коллегами из ОПЕК будем принимать консолидированные решения".