Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ

Встреча президента России Владимира Путина с вице-президентом Венесуэлы Тареком эль-Айссами на полях Петербургского международного экономического форума не запланирована. Об этом заявили в Кремле. Впрочем, вполне возможны краткие контакты главы государства с участниками.

"Отдельная встреча сейчас не планируется. На ПМЭФ прибывает много зарубежных гостей, в том числе высокопоставленных, и при всем желании президент не смог бы встретиться с ними по отдельности", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, на полях, в коридорах какие-то встречи мы исключать не можем", - сказал Песков.