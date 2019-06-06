Путин предложил американке выйти с ним на татами

На встрече с руководителями международных информагентств президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, но пригласил ее на татами.
Исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон увлекается тайским боксом, объявил модератор. "Не уверена, что я осмелилась бы выйти с вами на ринг", - сказала президенту американка.
"Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг сам", - ответил Путин. "Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался", - пояснил он.
"На татами - пожалуйста, я готов с вами выйти. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", - заметил глава государства.
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