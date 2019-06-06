Путин пригласил иностранных инвесторов в нацпроекты

На встречу пришли представители фондов Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии. Всего - свыше 40 международных инвесторов, совокупно они управляют капиталом свыше 15 трлн долларов.
С января по апрель профицит бюджета России составил 683 млрд рублей, сообщил Владимир Путин. На 1 апреля положительное сальдо торгового баланса - 45,5 млрд долларов, а международные резервы достигли почти 500 млрд долларов. В прошлом году экономический рост составил 2,3 процента, это самый высокий показатель с 2012 года.
В прошлом году инфляция была 4,3 процента. "В начале этого года она несколько подросла, но уже сейчас наметились тенденции к снижению", - констатировал президент и добавил, что небольшой рост был прогнозируемым в связи с повышением НДС.
"Без всякого преувеличения можно сказать, что мы все трудности преодолели и встали на путь устойчивого развития и повышения темпов роста", - заявил Путин. Перед Россией стоит задача не просто войти в пятерку крупнейших экономик, а обеспечить технологическое и пространственное развитие, повысить уровень жизни граждан.
Президент рассказал про амбициозные цели развития - масштабные нацпроекты и программы, общий объем финансирования которых за шесть лет составит около 400 млрд долларов. "Безусловно, мы приветствует участие иностранного капитала в реализации этих масштабных планов", - пригласил он.
"Это по сути наши планы не на пустом месте, а планы с соответствующими ресурсами и, что, на мой взгляд, не менее важно, подкрепленные нашей реально проводимой политикой в сфере экономики. Хочу выразить скромную надежду на то, что вы согласитесь со мной и в том, что это политика дает определенные результаты, и создаются условия для вашей активной и эффективной работы. Имею в виду те макроэкономические показатели, которых мы добиваемся, это и профицит бюджета, и профицит текущего счета платежных операций, значительный объем международных резервов", - заметил Путин.
Россия предлагает хорошие, надежные условия и современные механизмы сотрудничества, заявил глава государства. Деловой климат улучшается, за последние годы страна поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business со 121 места на 31-е. Это серьезный прогресс, но этого не достаточно, сказал он и обещал, что власти будут работать над этим дальше.
Доходность инвестиций по проектам РФПИ - около 15 процентов годовых, обратил внимание инвесторов Путин. Это превышает основные мировые индексы. С 2011 года совместно с партнерами РФПИ проинвестировал свыше 1,5 трлн рублей в проекты, реализуемые почти во всех регионах нашей страны.
Среди проектов РФПИ в сфере цифровой экономики глава государства выделил создание вместе с МГУ центра искусственного интеллекта "с конкурентными, удобными условиями для работы ученых, инженеров и программистов". "Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому интерес", - добавил он.
Еще есть большие перспективы сотрудничества в сфере развития цифровых и "сквозных" технологий. "Высокотехнологичные рынки растут очень стремительно", оценил Путин. Кроме того, Россия готова расширять взаимодействие с иностранными инвесторами в сфере образования, здравоохранения, транспорта, инфраструктуры, создания современной городской среды, повышения эффективности предприятий и производительности труда. "Здесь необходимы и серьезные инвестиции, и значительный опыт реализации масштабных программ развития, которым вы обладаете", - заметил президент.
Инвесторы белых ночей
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