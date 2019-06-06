6 – 8 июня 2019
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Опубликованы экспертные заключения по итогам ПМЭФ-2018 06.11.2018
Григорий Рапота - об экономике доверия, союзной визе и российском характере 30.05.2018
Вологодские власти нашли способ поддержать местных производителей 29.05.2018
Российская компания "ФосАгро" поделилась примером успешного многолетнего сотрудничества с японскими партнерами 28.05.2018
В Токио положительно оценили встречу Абэ с Путиным 28.05.2018
Правительство поддержит алюминиевую промышленность России 28.05.2018
Односторонние санкции мешают развиваться нефтяному рынку 27.05.2018
Ставка налога на доходы физических лиц останется прежней 27.05.2018
Топилин не поддержал идею о повышении возраста совершеннолетия 27.05.2018
Владимир Путин: Нужны не торговые войны, а полноценный торговый мир 27.05.2018
Рапота: Доверие - ключевой вопрос в международных и внутренних отношениях 27.05.2018
Глава Республики Сербской: ПМЭФ-2018 стал самым успешным в его истории 27.05.2018
Власть
06.06.2019 15:26
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин рассказал об отношении к отсутствию приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно относится к тому, что не получил приглашение на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он заявил на встрече с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

Путин предложил американке выйти с ним на татами

"Это не имеет значения", - считает Владимир Путин. "Имеет значение другое - правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", - пояснил он.

"Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие, - продолжил глава государства. - Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? У меня и своих дел хватает".

Мы ВКонтакте