Путин рассказал об отношении к отсутствию приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно относится к тому, что не получил приглашение на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он заявил на встрече с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Это не имеет значения", - считает Владимир Путин. "Имеет значение другое - правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", - пояснил он.

"Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие, - продолжил глава государства. - Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? У меня и своих дел хватает".