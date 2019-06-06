Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах

"Не сомневаюсь, что вам будет интересно и, надеюсь, полезно поучаствовать в дискуссиях в рамках ПМЭФ. Это хорошая площадка, чтобы встретиться с коллегами... Полезное, серьезное мероприятие", - заметил Владимир Путин.

"Нет необходимости характеризовать наши двусторонние отношения", - сказал российский президент. "Россия - ведущий торгово-экономический партнер Армении", - подчеркнул он, отметив особый союзнический характер отношений.

"Впервые встретились с вами год назад и неоднократно встречались за этот год", - констатировал Никол Пашинян. "Между нашими странами - стратегические отношения", - оценил он.

"В этом году у нас довольно-таки оптимистические экономические показатели", - сообщил Пашинян и заговорил про доступ армянского бизнеса к российскому рынку. "Надеюсь, удастся прийти по некоторым вопросам к решениям, чтобы не ломать этот хороший темп экономического роста", - заметил он.

Еще Пашинян констатировал рост турпотока из России. "Повсюду в столице и туристических центрах можно услышать русскую речь", - сказал он и сообщил, что когда встречает людей из России, обязательно интересуется, как они чувствуют себя в Армении. "Могу сказать, что очень хорошо. И все больше и больше будут приезжать", - поделился он.

"Это приятно, конечно, не только вопрос экономический, но и наших культурных, гуманитарных связей. Такое общение способствует нашим политическим и экономическим отношениям", - заключил Пашинян.