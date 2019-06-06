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Власть
06.06.2019 16:45
Текст: Айсель Герейханова

Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы США и ни в какие другие выборы. Это принципиальная позиция, заявил президент РФ Владимир Путин.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

"Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда", - подчеркнул российский лидер.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Путин заявил о риске глобальных конфликтов

При этом Путин отметил, что Москве небезынтересно то, что происходит в США. "Естественно, мы смотрим на то, что и как говорят кандидаты в отношении нашей страны. И не только мы, представители официальных властей, но и граждане России. Разве вам неизвестно, что сегодня Россия - это страна - один из лидеров в использовании интернета?”, - сказал президент. По его словам, россияне реагируют, когда слышат высказывания о России и высказывают свое мнение, “продвигают ее в современных средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы”. Разве мы можем запретить им делать это? Разве у вас это запрещается в отношении России?" - спросил президент и подчеркнул, что "мы-то хоть помалкиваем еще на уровне МИДа, официальных органов, а у вас (США - прим. “РГ”) мало кто стесняется, прямо напрямую это делает", - обратил внимание президент.

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