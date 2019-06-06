Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США

"Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда", - подчеркнул российский лидер.
При этом Путин отметил, что Москве небезынтересно то, что происходит в США. "Естественно, мы смотрим на то, что и как говорят кандидаты в отношении нашей страны. И не только мы, представители официальных властей, но и граждане России. Разве вам неизвестно, что сегодня Россия - это страна - один из лидеров в использовании интернета?”, - сказал президент. По его словам, россияне реагируют, когда слышат высказывания о России и высказывают свое мнение, “продвигают ее в современных средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы”. Разве мы можем запретить им делать это? Разве у вас это запрещается в отношении России?" - спросил президент и подчеркнул, что "мы-то хоть помалкиваем еще на уровне МИДа, официальных органов, а у вас (США - прим. “РГ”) мало кто стесняется, прямо напрямую это делает", - обратил внимание президент.
В московском метро появятся новые диаметральные маршруты
Первые два Московских центральных диаметра будут запущены не позднее начала 2020 года. Об этом "РГ" рассказал представитель московского метрополитена Роман Латыпов. По его словам, на МЦД будет действовать карта "Тройка"
Материнский капитал будет увеличен с 2020 года
В России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на форуме в Санкт-Петербурге. Он указал, что выплата увеличится на величину прогнозной инфляции
Путин заявил о риске глобальных конфликтов
Россия может и не продлевать договор СНВ-3, если США не ведут диалог на эту тему - она обеспечит свою безопасность, заявил Владимир Путин. Ядерные державы, в том числе неофициальные, должны обсудить вопросы контроля за вооружениями и прийти к решению, отметил он
Глава Минэнерго РФ дал прогноз по ценам на бензин на два года
Стоимость литра бензина на автозаправках до конца этого года будет расти в пределах общей инфляции. В следующем году динамика роста будет аналогичной. Такой прогноз дал министр энергетики России Александр Новак
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Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ
Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет встречи с руководителями мировых информагентств. Также российский лидер продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином
Якушев: В первые месяцы перехода на эскроу цены на жилье повысятся
Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал министр строительства Владимир Якушев. И добавил, что все нормативные документы по переходу уже приняты