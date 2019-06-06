Путин заявил о риске глобальных конфликтов

"Планета переживает опаснейший период конфронтации... Говорят о новой "холодной войне"", - констатировал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. "Почему мир не становится безопаснее?" - спросил он.
"Видите ли вы свет в конце туннеля?" - поинтересовался Михайлов.
"Если мы посмотрим на стены, на фрески, - заметил глава государства (встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца), - кругом война, к сожалению, так было всегда. История человечества полна конфликтов, но за ними всегда наступал мир. И лучше до конфликтов не доводить".
После изобретения ядерного оружия глобальный покой был почти 75 лет, констатировал Владимир Путин и вспомнил Черчилля. Когда американцы получили ядерное оружие - призывал уничтожить СССР, а когда у Советского союза оно появилось, то стал инициатором сосуществования двух систем. "Из реалий исходил, умный человек был, практический политик", - оценил президент.
"И мало что поменялось с тех времен", - продолжил глава государства. И если контроля не будет, то "огненного змея" выпустим из бутылки, образно сказал он.
Путин напомнил про угрозу возможных глобальных конфликтов. "Примелькались эти вопросы, ушли на второй план, и это не может не вызывать тревогу и озабоченность", - заметил он. Американские партнеры вышли из договора по ПРО. "Кто-то протестовал, выходил с плакатами на улицу?" - спросил иностранных собеседников глава государства. "Нет, тишина, как будто так и надо", - добавил он.
А это был первый шаг к раскачке каркаса системы глобальной безопасности, считает президент. Теперь - односторонний выход из ДРСМД. "В первом случае хотя бы вели себя по-честному, - сказал он. - Во втором пытаются свалить на Россию". Путин предложил почитать договор, в котором написано, что нельзя размещать на суше пусковые установки. "Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят - прямое нарушение. Все делают вид, как будто глухие и слепые. Сразу ищут виновных в лице России", - заметил он.
Сейчас на повестке продление СНВ-3. "Можем не продлевать, - объявил глава государства. - Наши системы гарантированно обеспечат безопасность России на длинную историческую перспективу. Мы обогнали конкурентов по созданию систем гипероружия".
"С нами никто до сих пор не ведет переговоры", - продолжил Путин.
"Вообще не будет инструментов, ограничивающих гонку вооружений", - предостерег он и "нарисовал" картину, как над головой каждого постоянно будет висеть ядерное оружие.
Нужна открытая профессиональная дискуссия, считает президент, с участием мировой общественности. "Мы уверены в своей безопасности, - повторил он. - Но озабоченность в полном демонтаже всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и нераспространения - существует".
"Выход - в совместной работе", - подчеркнул Путин. По его словам, разговор с лидером США вселил оптимизм: "Дональд мне сказал, что тоже этим озабочен". И что деньги лучше направить на другие цели.
Нужно привлекать все ядерные страны - официальные и неофициальные, создавать широкую платформу для дискуссии и принятия решения, призвал президент. "И конечно, это может быть светом в конце тоннеля", - заключил он.
Путин заявил о риске глобальных конфликтов
Россия может и не продлевать договор СНВ-3, если США не ведут диалог на эту тему - она обеспечит свою безопасность, заявил Владимир Путин. Ядерные державы, в том числе неофициальные, должны обсудить вопросы контроля за вооружениями и прийти к решению, отметил он
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