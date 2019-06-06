Путин заявил об отсутствии опорных баз России в Венесуэле

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа по выводу "российских людей" из Венесуэлы.

"Мы официально в Венесуэлу продавали оружие, в последнее время давно не продаем", - заявил глава российского государства на встрече с руководителями международных информагентств.

"И по контрактам обязаны обслуживать, выполнять наши контрактные обязательства", - пояснил он.

"Вполне вероятно, определенные работы наши специалисты выполнили, и кто-то уехал, кто-то, может, приехал, - не исключил президент. - Мы не создаем там опорных баз, не перебрасывали туда войска".