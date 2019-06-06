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06.06.2019 05:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сахалинская ярмарка стала одной из лучших на всероссийском конкурсе

Текст: Евгения Шерешевская

Сахалинская область завоевала пять наград на конкурсе "Торговля России - 2019", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В число победителей в номинации "Лучшая ярмарка" вошла "Масленица", проведенная в Южно-Сахалинске. Ее особенность в том, что посетители приходят сюда не только за покупками, но и за развлечениями и интересными занятиями. Во время ярмарки они могут поучаствовать в мастер-классах, творческих и спортивных состязаниях, а также посмотреть концерты. С этого года ярмарки на островах проходят в новом формате: все они посвящены праздникам и памятным датам.

Фото: iStock
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Островная область завоевала на всероссийском конкурсе еще четыре награды: две - в номинации "Лучший нестационарный торговый объект", по одной - в "Лучший магазин" и "Лучший объект фаст-фуда".

Всего на всероссийский конкурс поступило 823 заявки из разных регионов страны. 87 участников стали победителями. Среди них только один дальневосточный регион.

По данным пресс-службы всероссийского конкурса, лучшими торговыми городами признаны Калининград, Новосибирск и Обнинск. На высоте торгового Олимпа и отдельные улицы Калининграда, Воронежа, Тамбова, Астрахани, Ялты и Нижнего Новогорода. Определены также лидеры среди нестационарных торговых объектов, розничных рынков, мобильных торговых объектов и магазинов.

Церемония награждения победителей конкурса "Торговля России" состоялась в Москве в рамках пятого международного форума "Неделя российского ритейла".

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