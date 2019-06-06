Санкт-Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию

Северная столица и самый западный российский регион договорились вместе развивать морской круизный туризм. Соответствующее соглашение подписали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов в рамках ПМЭФ-2019, сообщает пресс-служба Смольного.

В прошлом году Санкт-Петербург посетили порядка 600 тысяч круизных туристов. Благодаря особому визовому режиму иностранцы, прибывшие морем, задерживаются в городе на 2-3 дня. Потенциал Петербурга как круизного порта велик и с точки зрения растущего интереса судоходных компаний к балтийскому региону.

Соглашение предусматривает создание отечественной судоходной пассажирской компании, которая позволит двум регионам привлечь дополнительный поток российских и зарубежных гостей. Суда будут заходить во все основные порты Балтики, включая калининградские морские ворота.

- Морской круизный туризм - это возможность заработать дополнительные средства в бюджет Санкт-Петербурга и Калининградской области. Подписывая соглашение, мы придаем новый импульс развитию этого направления. Мы не боимся конкуренции и готовы принять все туристические потоки, - подчеркнул Александр Беглов.

Тем временем в Калининградской области продолжается строительство международного морского терминала в городе Пионерском, стартовавшее в прошлом году. По словам генерального директора "Порт Пионерский" Дмитрия Серова, уже осенью 2020-го объект будет готов принимать грузопассажирские паромы, а с 2021 года - круизные суда.

Поэтому соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ-2019, очень важно с точки зрения загрузки нового калининградского порта, отметил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" начальник управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Планируется, что Северная столица станет важным поставщиком круизных судов для самого западного российского региона.

Тем временем

АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" прорабатывает вариант строительства нового грузопассажирского круизного парома с применением новейших отечественных судостроительных технологий. Речь идет, в том числе, о работе двигателей на сжиженном природном газе. Эти технологии позволят значительно снизить эксплуатационные затраты и окупаемость проекта в целом. Минимальный срок проектирования и строительства судна составляет три года.

Сейчас "Морской фасад" ведет переговоры с потенциальными инвесторами и кредитными организациями. Среди них - "Таллинк" (Эстония), группа греческих компаний "Анек", ОАО "Совкомфлот". Прорабатывается, в частности, грузовая составляющая функционирования парома.