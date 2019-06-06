Санкт-Петербург и Республика Сербская утвердили "дорожную карту" взаимодействия

Новости

Утвержден состав сборной России на Европейские игры в Минске 17:05
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации 17:00
Белорусские артисты примут участие в московском фестивале "Арт-футбол" 17:00
Жара в косметичке: пять средств, о которых нужно забыть летом 16:45
В Мордовии полиция изъяла у реконструкторов самодельную пушку 16:44
На севере Москвы загорелся складской комплекс 16:40
Какие артисты выступят на "Славянском базаре в Витебске" 16:30
Упавший под поезд на станции "Дмитровская" пассажир остался жив 16:25
В Кувейте нашли драгоценности ранних христиан 16:20
В Петербурге появится новый перинатальный центр 16:14
Папа Римский утвердил изменение молитвы "Отче наш" 16:01
Тереза Мэй официально станет "хромой уткой" 7 июня 15:59
Российские компании пересматривают подходы к ИТ 15:55
Почта и "Ростелеком" расширяют проект трансляции видеорекламы в отделениях 15:55
В Мурманской области будут создавать "умные города" 15:53
Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам 15:52
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 15:52
Опрос: Россияне не доверяют надписям на этикетках продуктов питания 15:50
Медведев временно запретил вводить новые требования по госнадзору 15:46
Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга 15:45
Особую экономическую зону "Санкт-Петербург" расширят 15:44
В Подмосковье нашли применение накопленным горам минеральных отходов 15:44
В Дагестане произошло землетрясение 15:44
Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили огромный диск 15:40
Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 15:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Санкт-Петербург и Республика Сербская утвердили "дорожную карту" взаимодействия

Текст: Александр Борисов
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Желька Цвиянович в четверг, 6 июня, "на полях" XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) подписали обновленную "дорожную карту" взаимодействия на 2019 - 2021 годы.

По данным пресс-службы президента РС, "документ содержит перечень конкретных мер по укреплению двусторонних отношений в сферах культуры, экономики, спорта, торговли, инфраструктуры, и должен быть реализован в рамках утвержденного ранее Договора между правительствами Санкт-Петербурга и РС".

Как отмечают в администрации Санкт-Петербурга, Александр Беглов обсудил с Желькой Цвиянович и председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком совместные проекты Санкт-Петербурга и Республики Сербской.

Фото: Пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ
Милорад Додик: "Нет" интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва

"Они реализуются, в частности, в здравоохранении, лесной отрасли, в сфере культуры и образования, в энергетике, - сообщили в администрации. - В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге открылось Представительство Республики Сербской, в котором компании обеих стран получают консультации по выходу на местные рынки. В Баня-Луке активными темпами идет строительство российско-сербского центра. Временно исполняющий обязанности губернатора поддержал инициативы руководства Республики Сербской по развитию сотрудничества в сфере туризма и высоких технологий. Александр Беглов также пригласил делегацию РС принять участие в Международном конгрессе "Санкт-Петербург и славянский мир", который пройдет в северной столице 19-22 ноября".

Между тем сегодня же состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Милорадом Додиком.

"В ходе беседы обсуждались перспективы продвижения боснийского урегулирования на основе неукоснительного соблюдения Мирного (Дейтонского) соглашения 1995 года, уважения полномочий двух энтитетов Боснии и Герцеговины, равноправия трех государствообразующих народов страны, - говорится в сообщении МИД РФ.  - Проведен обстоятельный обмен мнениями о путях дальнейшего развития взаимовыгодных российско-боснийско-герцеговинских отношений в экономической и культурной сферах".

Власть Работа власти Регионы В мире Европа Босния и Герцеговина Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции