Санкт-Петербург и Республика Сербская утвердили "дорожную карту" взаимодействия

По данным пресс-службы президента РС, "документ содержит перечень конкретных мер по укреплению двусторонних отношений в сферах культуры, экономики, спорта, торговли, инфраструктуры, и должен быть реализован в рамках утвержденного ранее Договора между правительствами Санкт-Петербурга и РС".

Как отмечают в администрации Санкт-Петербурга, Александр Беглов обсудил с Желькой Цвиянович и председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком совместные проекты Санкт-Петербурга и Республики Сербской.

"Они реализуются, в частности, в здравоохранении, лесной отрасли, в сфере культуры и образования, в энергетике, - сообщили в администрации. - В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге открылось Представительство Республики Сербской, в котором компании обеих стран получают консультации по выходу на местные рынки. В Баня-Луке активными темпами идет строительство российско-сербского центра. Временно исполняющий обязанности губернатора поддержал инициативы руководства Республики Сербской по развитию сотрудничества в сфере туризма и высоких технологий. Александр Беглов также пригласил делегацию РС принять участие в Международном конгрессе "Санкт-Петербург и славянский мир", который пройдет в северной столице 19-22 ноября".

Между тем сегодня же состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Милорадом Додиком.

"В ходе беседы обсуждались перспективы продвижения боснийского урегулирования на основе неукоснительного соблюдения Мирного (Дейтонского) соглашения 1995 года, уважения полномочий двух энтитетов Боснии и Герцеговины, равноправия трех государствообразующих народов страны, - говорится в сообщении МИД РФ. - Проведен обстоятельный обмен мнениями о путях дальнейшего развития взаимовыгодных российско-боснийско-герцеговинских отношений в экономической и культурной сферах".