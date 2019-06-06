Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ

Группа "Ленинград" выступила на вечеринке в "нулевой" день Петербургского международного экономического форума.

Как рассказали корреспонденту "РГ" участники мероприятия, во время выступления вокалист, музыкант и руководитель группы Сергей Шнуров прервал одну из песен и потребовал аплодисментов. Он заявил, что если зрители не будут хлопать, то "волшебства не будет". Волшебство аудитория тут же создала громкими аплодисментами и одобрительным свистом. Под овации зала Сергей Шнуров исполнил свои традиционные хиты.

Вечеринка, устроенная в честь ПМЭФа, прошла на Крестовском острове 5 июня, накануне офтциального открытия форума. Она завершилась праздничным фейерверком, устроенным в акватории Малой Невки.