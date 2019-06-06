Си Цзиньпин получил диплом почетного доктора СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете в присутствии президента России состоялась торжественная церемония присвоения председателю КНР степени почетного доктора СПбГУ под гимны двух стран и студенческий "Гаудеамус".

Весной президент России Владимир Путин получил звание почетного доктора Цинхуа - альма-матер Си Цзиньпина. Теперь диплом получил и китайский председатель - в альма-матер Путина. Диплом вручил ректор вуза Николай Кропачев.

"Вы не промахнулись, вы приняли правильное решение, - заявил президент. - Потому что знаю, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет". Глава государства рассказал, как вместе они трудятся над решением вопросов глобального значения.

"Без всякого художественного свиста могу сказать, что он действительно теоретик в политологии, ученый", - отметил президент. "Многие знают об идеях, которые есть в предложениях по развитию международного сотрудничества - "Один пояс, один путь" - это глобальный международный проект, в который сейчас входит огромное количество стран. Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире", - подчеркнул он. К ней подключились десятки стран и проинвестированы миллиарды долларов. А Си Цзиньпин - не только теоретик, но и практик, потому что реализует эти идеи, считает Путин.

Особенно приятно, сказал российский лидер, что церемония проходит в вузе, в котором он учился и работал помощником ректора. "Сейчас ректор и весь университет - мои помощники", - заметил Путин и назвал СПбГУ одним из флагманов сотрудничества России и КНР в образовательной сфере, одним из ведущих мировых центров по изучению языка и культуры Китая, где работают ведущие китаисты мира.

Владимир Путин отрекомендовал Си Цзиньпина как настоящего теоретика в политологии

Председатель КНР также выступил перед гостями мероприятия. "Для меня большая честь получить это звание", - сказал он. "Мой дорогой друг президент Путин нашел время в своем графике быть здесь", - поблагодарил Си Цзиньпин и отметил давние традиции востоковедения СПбГУ и плотные контакты с китайскими вузами, что способствует распространению китайской культуры в РФ и изучению России в Китае.

Сотрудничество в образовании очень важно, сказал председатель КНР. Примерно 900 российских и китайских учебных заведений заключили свыше тысячи соглашений. "Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентов до 100 тысяч человек к 2020 году", - объявил он.

"В Китае говорят: если учиться в одиночестве без товарищей, то кругозор будет ограничен, а знания - скудные", - поделился мудростью Поднебесной Си Цзиньпин и пожелал, чтобы во всех уголках мира можно было бы встретить выпускников СПбГУ.

"Когда я тут учился и работал, мне казалось, раза в три больше этот зал", - заметил Путин. "Теперь как скукожился, но от этого не перестал быть таким светлым и красивым, как остался в моей памяти", - заключил он.

Перед началом церемонии лидеры ознакомились с экспозицией фондов научной библиотеки СПбГУ, где представлены книги разных эпох, которые университет переводит с китайского на русский. Главы государств увидели редкую рукописную книгу XVII века о плавлении металлов - подарок китайского коллекционера. Копию этой книги ректор подарил Си Цзиньпину.