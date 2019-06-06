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06.06.2019 22:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Степень для председателя

Си Цзиньпин получил диплом почетного доктора СПбГУ
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 123(7881)
В Санкт-Петербургском государственном университете в присутствии президента России состоялась торжественная церемония присвоения председателю КНР степени почетного доктора СПбГУ под гимны двух стран и студенческий "Гаудеамус".

Весной президент России Владимир Путин получил звание почетного доктора Цинхуа - альма-матер Си Цзиньпина. Теперь диплом получил и китайский председатель - в альма-матер Путина. Диплом вручил ректор вуза Николай Кропачев.

"Вы не промахнулись, вы приняли правильное решение, - заявил президент. - Потому что знаю, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет". Глава государства рассказал, как вместе они трудятся над решением вопросов глобального значения.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Без всякого художественного свиста могу сказать, что он действительно теоретик в политологии, ученый", - отметил президент. "Многие знают об идеях, которые есть в предложениях по развитию международного сотрудничества - "Один пояс, один путь" - это глобальный международный проект, в который сейчас входит огромное количество стран. Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире", - подчеркнул он. К ней подключились десятки стран и проинвестированы миллиарды долларов. А Си Цзиньпин - не только теоретик, но и практик, потому что реализует эти идеи, считает Путин.

Особенно приятно, сказал российский лидер, что церемония проходит в вузе, в котором он учился и работал помощником ректора. "Сейчас ректор и весь университет - мои помощники", - заметил Путин и назвал СПбГУ одним из флагманов сотрудничества России и КНР в образовательной сфере, одним из ведущих мировых центров по изучению языка и культуры Китая, где работают ведущие китаисты мира.

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Председатель КНР также выступил перед гостями мероприятия. "Для меня большая честь получить это звание", - сказал он. "Мой дорогой друг президент Путин нашел время в своем графике быть здесь", - поблагодарил Си Цзиньпин и отметил давние традиции востоковедения СПбГУ и плотные контакты с китайскими вузами, что способствует распространению китайской культуры в РФ и изучению России в Китае.

Сотрудничество в образовании очень важно, сказал председатель КНР. Примерно 900 российских и китайских учебных заведений заключили свыше тысячи соглашений. "Мы активно работаем над доведением масштаба обмена студентов до 100 тысяч человек к 2020 году", - объявил он.

Фото: Предоставлено пресс-службой Председателя КНР
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"В Китае говорят: если учиться в одиночестве без товарищей, то кругозор будет ограничен, а знания - скудные", - поделился мудростью Поднебесной Си Цзиньпин и пожелал, чтобы во всех уголках мира можно было бы встретить выпускников СПбГУ.

"Когда я тут учился и работал, мне казалось, раза в три больше этот зал", - заметил Путин. "Теперь как скукожился, но от этого не перестал быть таким светлым и красивым, как остался в моей памяти", - заключил он.

Перед началом церемонии лидеры ознакомились с экспозицией фондов научной библиотеки СПбГУ, где представлены книги разных эпох, которые университет переводит с китайского на русский. Главы государств увидели редкую рукописную книгу XVII века о плавлении металлов - подарок китайского коллекционера. Копию этой книги ректор подарил Си Цзиньпину.

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