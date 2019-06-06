Прямая выгода перехода на газомоторное топливо есть у такси и других видов транспорта, совершающих частые поездки. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.
"У нас нет цели перевести весь транспорт на газомоторное топливо. Наше мнение заключается в том, что у газа есть своя ниша, которая сводится к транспорту, который совершает много поездок, то есть, в год проезжает более 40-50 тысяч километров", - пояснил Антон Инюцын.
Преимущество газомоторного топлива заключается в экономии и экологичности. Еще один плюс - обслуживание. Когда нужно перебрать двигатель, нет лишнего нагара.
Из недостатков: пока нет ни одного региона, который бы обладал развитой сетью заправок. Газомоторное топливо требует более сложного обустройства, которое обойдётся дороже.
"Большое заблуждение, что это одинаковые виды заправок. В случае с бензином и дизелем заправка, по сути, - хранилище. Произвели топливо и развезли по точкам. В случае с гозомоторным топливом - это уже целая производственная цепочка", - пояснит Антон Инюцын.
Многие не готовы переходить на газ, понимая, что не смогут обслуживать свой автомобиль. "Но в ближайшие 10 лет сеть может увеличиться и иметь спрос. Я сам ездил на газовом автомобиле (Лада Веста) во время посещения завода в Тольятти. Никакой разницы с машиной на традиционном топливе по показателям нет", - заключил Антон Инюцын.
Такси перейдут на газомоторное топливо
Такси и другим видам транспорта, совершающих частые поездки, будет выгодно перейти на газомоторное топливо. Об этом рассказал замминистра энергетики РФ Антон Инюцын. Он также назвал плюсы и минусы такого топлива
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