Такси перейдут на газомоторное топливо

Цены на нефтепродукты с весны прошлого года заметно выросли. Газ же в цене достаточно стабилен, поэтому им все чаще интересуются автолюбители.

Прямая выгода перехода на газомоторное топливо есть у такси и других видов транспорта, совершающих частые поездки. Об этом "Российской газете" рассказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

"У нас нет цели перевести весь транспорт на газомоторное топливо. Наше мнение заключается в том, что у газа есть своя ниша, которая сводится к транспорту, который совершает много поездок, то есть, в год проезжает более 40-50 тысяч километров", - пояснил Антон Инюцын.

Преимущество газомоторного топлива заключается в экономии и экологичности. Еще один плюс - обслуживание. Когда нужно перебрать двигатель, нет лишнего нагара.

Из недостатков: пока нет ни одного региона, который бы обладал развитой сетью заправок. Газомоторное топливо требует более сложного обустройства, которое обойдётся дороже.

"Большое заблуждение, что это одинаковые виды заправок. В случае с бензином и дизелем заправка, по сути, - хранилище. Произвели топливо и развезли по точкам. В случае с гозомоторным топливом - это уже целая производственная цепочка", - пояснит Антон Инюцын.

Многие не готовы переходить на газ, понимая, что не смогут обслуживать свой автомобиль. "Но в ближайшие 10 лет сеть может увеличиться и иметь спрос. Я сам ездил на газовом автомобиле (Лада Веста) во время посещения завода в Тольятти. Никакой разницы с машиной на традиционном топливе по показателям нет", - заключил Антон Инюцын.