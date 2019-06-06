ТПП: Россия полностью достигла продовольственной безопасности

Недавно стало известно, что Евросоюз одобрил продление санкций в отношении России из-за Крыма. США и Европа регулярно угрожают новыми санкциями, однако с каждым разом Россия все меньше испытывает негативные последствия от них. В частности, в продовольствии Россия обрела полнейшую независимость от других стран.
Россия сегодня полностью способна обеспечить население продуктами отечественного производства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме "Российской газете" заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
"10-15 лет назад мы были серьёзно зависимы от иностранных производителей. По многим позициям совершенно не имели альтернатив. Санкции привели к тому, что мы подняли производство, сумели организовать принципиально новый уровень, заполнили те ниши, в которых слабо выглядели, открыли для себя новые рынки, новые страны, в частности, Китай с точки зрения торговли продовольствием", - отметил Сергей Катырин.
При этом у России остается большое количество партнеров, которые могут обеспечить теми товарами, которые здесь производиться не могут или в импортозамещении которых нет острой необходимости.
"Очевидно, что мы не будем стремиться выращивать бананы. Но в целом, мы убедились, что какие бы санкции ни были введены, продовольствием страна будет обеспечена", - заключил Сергей Катырин.
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