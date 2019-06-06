В Царском селе возродили Лионский зал

Лионский зал в музее-заповеднике "Царское село" вернули в экспозицию. Теперь свое прежнее великолепие обрела вся парадная анфилада Екатерининского дворца.

Говоря о Лионском зале, сотрудники музея-заповедника подчеркивают, что по роскоши отделки он не уступает Янтарной комнате, а теперь, после масштабной реставрации, производит такое же ошеломляющее впечатление, как двести лет назад.

Лионский зал был создан архитектором Чарльзом Камероном в начале 1780-х годов. Его стены были отделаны дорогим шелком, произведенным в Лионе, отсюда и название. Зал входил в число личных апартаментов императрицы Екатерины II. Золотистый шелк в сочетании с синим лазуритовым декором выглядел весьма роскошно. Кстати, известно, что только на лазуритовую отделку было израсходовано полторы тонны камня. А при декорировании дверей и паркета было использовано двенадцать дорогих сортов древесины и перламутр. С тех пор шелковую отделку Лионского зала неоднократно меняли, появлялись и новые предметы интерьера. В годы Великой Отечественной войны декор зала был уничтожен.

При реставрации было решено отталкиваться от варианта отделки, который был при Александре II, с преобладанием ткани цвета "золотой бутон". Сохранились образцы шелка и акварель Луиджи Премацци, на которой художник запечатлел Лионский зал в 1878 году. Лионскому залу повезло: в 1941 году предметы гарнитура из лазурита, Люстру и картины удалось эвакуировать. Роскошный паркет фашисты похитили, но его удалось вернуть в 1947-м. А вот декор стен и живопись потолка были уничтожены.

Работы по реставрации Лионского зала велись поэтапно, так это очень дорогостоящие и сложные работы. Восстановлением шелковой отделки занимались лионские мастера, а работы с живописью и лазуритом выполняла Царскосельская янтарная мастерская. Сейчас, впервые после 1941 года, Лионский зал снова может по праву носить звание одного из самых нарядных дворцовых интерьеров XIX века.