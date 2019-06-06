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06.06.2019 06:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения трех автомобилей в Петроградском районе. Пострадали четыре человека, среди них трое детей.

В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома на 16 по улице Профессора Попова столкнулись две машины марки Ford, ехавшие в попутном направлении.

От удара одну из иномарок выбросило на встречную полосу, где она врезалась в автомобиль Volvo. В салоне этой машины находилось пять человек. В состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летняя женщина, а также три девочки: 12, 10 и 7 лет. За рулем находился 43-летний мужчина, он не пострадал.

В других машинах медицинская помощь никому не потребовалась.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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