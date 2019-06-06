В Эрмитаже открылась выставка "Запретный плод. Скульптор Крис Антеманн в Мейсене".

Известная американская художница-керамистка и историк искусств Крис Антеманн была приглашена руководством знаменитой Мейсенской мануфактуры, чтобы вдохнуть новую жизнь в старинное ремесло. Ее куртуазные фарфоровые сцены - и дань великой традиции, и насмешливое постмодернистское переосмысление эстетики галантного века.

Что знают все о мейсенском фарфоре? Что он уже три века радует поклонников своим изысканным великолепием. Были времена, когда фарфор ценился почти как золото. На дворе стоял XVIII век, изящные скульптуры, воспевающие нежных пастушек, пухлых амуров и игривых кавалеров, художественно самовыражались с помощью этого хрупкого материала. Главный модельмейстер мейсенской мануфактуры Иоганн Кендлер ориентировался на большие композиции "сюрту де табль", которые до фарфора изготовляли из дерева и сахара. Ими украшали праздничные столы, они служили развлечением для гостей и темой для застольных бесед.

Теперь же скульптор Крис Антеманн берет за основу исторические образцы - но рассказывает в своих произведениях вполне современные истории о флирте, любви, кокетстве, невысказанных мечтах и желаниях. Подобно тому как мейсенские мастера ориентировались на живописцев эпохи рококо Ватто, Буше и Фрагонара, - Крис Антеманн использует популярные "мейсенские" мотивы. Обыгрывает их с позиций XXI века.

Выставка включает более 50 экспонатов, совмещая в едином пространстве французские гравюры и мейсенский фарфор. Нельзя без умиления рассматривать, например, мейсенскую многофигурную сцену "Школа любви", где амур со стрелой листает книгу, словно диктуя дамам и девам разных возрастов свои законы. Однако подлинное удовольствие - сравнить эти сцены с работами Антеманн.

Герои ее скульптур заметно отличаются от своих фарфоровых предков: у них чуть крупнее, чем надо, черты лица и руки, чуть шаржирован общий облик. Занятия ее героев-современников мало чем отличаются от развлечений дам и кавалеров "кринолинового" века: здесь девицам целуют ручки (только девицы при этом иронично усмехаются), компания молодых людей играет в карты, или пьет кофе (и кое-кто не прочь при этом усесться прямо на стол), или парочки о чем-то шепчутся под сенью беседки (только жесты влюбленных словно "сняты" со сценки, подсмотренной в метро).

"Сюрту де табль" украшали праздничные столы и становились темой для бесед

- Когда я работаю в своей мастерской, я всегда смеюсь, - призналась художница. Она не отрицает: изучая много лет искусство мейсенских фарфористов, она влюбилась в галантный век и относится к его модам и правилам с большим пиететом. Но она не подражает великим - она вступает с ними в диалог, причем ведет его на одном языке. И - на равных.

Многофигурная композиция "Запретный плод" представляет собой ряд парных сцен, сгруппированных вокруг павильона с колоннами. В центре павильона - пиршественный стол, а венчают его - рог изобилия, аллегории четырех времен года и трубачи, сзывающие окружающих. Любопытная особенность: фарфоровые кавалеры в работах Крис по пояс обнажены, а дамы наряжены в легкие платья. Художница подчеркивает:

- Это мой спор с XIX веком: в нем художники оставляли одетыми мужчин, а женщин, наоборот, обнажали. А вот XVIII век знал толк в женских нарядах.

В скульптуре "Хрупкая сфера" девица держит в руках явно мейсенскую скульптуру с любовной сценкой, а ее кавалер, похоже, обсуждает с ней особенности фарфора, коим уставлен столик между ними. К слову, название центральной работы, как и всей экспозиции "Запретный плод", Антеманн объясняет просто:

- Видите, в центре стоит девушка с откушенным яблоком? Она счастлива. Она демонстрирует и свою смелость, и свою силу. Для нее, конечно, как и для каждого из нас, есть свои "запретные плоды", но она не боится их пробовать. Ведь время меняет акценты, нормы и правила.

Если судить по работам Крис Антеманн, только одно: любование красотой и радостями жизни как было, так и остается свойственным юности всех веков.