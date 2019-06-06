В Коряжме построят ледовую арену

В Коряжме Архангельской области появится многоцелевой физкультурно-оздоровительный центр "Хоккейная арена". Соглашение о строительстве на принципах государственно-частного партнерства подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Правительство Архангельской области и ГЧП с крупным бизнесом в сфере лесопромышленного комплекса внесут по 50 процентов стоимости работ по созданию ледового дворца на юге Поморья. Соглашение подписали губернатор Игорь Орлов и генеральный директор компании Ксения Соснина.

- Это будет многофункциональный центр с искусственным ледовым покрытием, - пояснил заместитель председателя правительства области Виктор Иконников. - Уже подписан договор на проектирование, окончание этих работ запланировано на октябрь, к декабрю проект должен пройти госэкспертизу. Сдать объект планируем в конце 2021 года, но постараемся ускорить этот процесс. Все заинтересованы в том, чтобы ледовый дворец открылся как можно быстрее.

Физкультурно-оздоровительный центр площадью более четырех тысяч квадратных метров будет включать в себя ледовую арену на 250 зрителей и два зала - хореографической и общефизической подготовки - на 100 человек.

- В новом дворце смогут заниматься спортом не только жители юга области. Здесь планируется проводить областные и межрегиональные соревнования по хоккею и фигурному катанию. Участники Ночной хоккейной лиги также смогут выйти на новую арену. Словом, центр будет широко востребован, - отметил гендиректор агентства регионального развития Максим Заборский.

Готовый объект передадут муниципальному образованию. По предварительным оценкам, его строительство обойдется в 250 миллионов рублей.