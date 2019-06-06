- Создать образ несложно. Просто добавьте к современной одежде цилиндр с бакенбардами - вот вам и Пушкин, - говорит представитель "Ленфильма" Артемий Аграфенин. - А можно подойти к вопросу серьезно: белая сорочка, фрак, брюки - все, как двести лет назад. Для парада мы выдали костюмы именно таких, "правильных" Пушкиных.
Киностудия участвует в Пушкинских днях не впервые. Она традиционно помогает организаторам фестиваля реквизитом, создавая на полянах и в домах Михайловского антураж XIX века.
А в этом году "Ленфильм" устроит еще и кинотеатр под открытым небом. С утра до вечера гостям покажут фильмы по произведениям Пушкина: "Дубровский" режиссера Ивановского, "Евгений Онегин" Тихомирова, "Пиковая дама" Масленникова, "Маленькие трагедии" Евтеевой, "Последняя дорога" Менакера.
В праздновании примет участие "Имперский русский балет" под руководством Гедиминаса Таранды (он же - художественный руководитель нынешних Пушкинских дней). Солисты прославленного коллектива выступят сразу на нескольких сценических площадках: историко-литературной, классической и - самое интересное - сцене на воде в Бугрово.
Не останется в стороне и симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского. Вместе с главным музыкальным коллективом региона выступят солисты оперы Мариинского театра Юлия Сулейманова и Ярослав Петряник. Программа также с пушкинским уклоном: увертюра и арии из "Пиковой дамы" Чайковского, "Руслана и Людмилы" Глинки, "Золотого петушка" Римского-Корсакова.
Основной день празднеств - 8 июня, но мероприятия в Михайловском занимают целую неделю - с 6 по 12 июня. И в каждый из этих дней есть на что посмотреть. Почтовый городок, книжный форум, лагерь реконструкторов, ярмарка мастеров, обжорные ряды, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная, выставочная зоны...
К слову, в торговых и обжорных рядах стоит ждать только местных мастеров и кулинаров, строго соблюдающих традиции. Например, в меню трактира видное место занимают народные борщи из трав.
А еще будет импровизированная деревня Зуево с почти настоящими мастеровитыми гостеприимными жителями и качелями образца 1905 года.
- В деревне гостей ждут кузнецы, столяры, гончары, домашние животные. Если пройти через всех, то в итоге можно получить подарок - фирменную шляпу фестиваля. Приезжайте раньше, успеете и воды из колодца набрать, и хрюшку обнять, - приглашает Гедиминас Таранда.