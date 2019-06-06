В Михайловском сейчас многолюдно. Здесь открылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Поскольку в этом году отмечается 220-летие поэта, мероприятия обещают быть особенно интересными. Одно из самых ярких событий - парад Пушкиных. 220 человек в образе Александра Сергеевича дружно прошествуют в полдень 8 июня. Одеть такое количество "поэтов" поможет киностудия "Ленфильм".

- Создать образ несложно. Просто добавьте к современной одежде цилиндр с бакенбардами - вот вам и Пушкин, - говорит представитель "Ленфильма" Артемий Аграфенин. - А можно подойти к вопросу серьезно: белая сорочка, фрак, брюки - все, как двести лет назад. Для парада мы выдали костюмы именно таких, "правильных" Пушкиных.

Киностудия участвует в Пушкинских днях не впервые. Она традиционно помогает организаторам фестиваля реквизитом, создавая на полянах и в домах Михайловского антураж XIX века.

А в этом году "Ленфильм" устроит еще и кинотеатр под открытым небом. С утра до вечера гостям покажут фильмы по произведениям Пушкина: "Дубровский" режиссера Ивановского, "Евгений Онегин" Тихомирова, "Пиковая дама" Масленникова, "Маленькие трагедии" Евтеевой, "Последняя дорога" Менакера.

В праздновании примет участие "Имперский русский балет" под руководством Гедиминаса Таранды (он же - художественный руководитель нынешних Пушкинских дней). Солисты прославленного коллектива выступят сразу на нескольких сценических площадках: историко-литературной, классической и - самое интересное - сцене на воде в Бугрово.

В Михайловском отмечаются дни не только пушкинской поэзии, но и русской культуры. Поэтому народные танцы - обязательный пункт программы. Фото: Пресс-служба музея-заповедника Михайловское

220 человек в образе Александра Сергеевича дружно прошествуют 8 июня. Одеть такое количество "поэтов" помогла киностудия "Ленфильм"

Не останется в стороне и симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского. Вместе с главным музыкальным коллективом региона выступят солисты оперы Мариинского театра Юлия Сулейманова и Ярослав Петряник. Программа также с пушкинским уклоном: увертюра и арии из "Пиковой дамы" Чайковского, "Руслана и Людмилы" Глинки, "Золотого петушка" Римского-Корсакова.

Основной день празднеств - 8 июня, но мероприятия в Михайловском занимают целую неделю - с 6 по 12 июня. И в каждый из этих дней есть на что посмотреть. Почтовый городок, книжный форум, лагерь реконструкторов, ярмарка мастеров, обжорные ряды, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная, выставочная зоны...

К слову, в торговых и обжорных рядах стоит ждать только местных мастеров и кулинаров, строго соблюдающих традиции. Например, в меню трактира видное место занимают народные борщи из трав.

А еще будет импровизированная деревня Зуево с почти настоящими мастеровитыми гостеприимными жителями и качелями образца 1905 года.

- В деревне гостей ждут кузнецы, столяры, гончары, домашние животные. Если пройти через всех, то в итоге можно получить подарок - фирменную шляпу фестиваля. Приезжайте раньше, успеете и воды из колодца набрать, и хрюшку обнять, - приглашает Гедиминас Таранда.