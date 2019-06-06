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Экономика
06.06.2019 15:53
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области будут создавать "умные города"

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Русатом Инфраструктурные решения" (компания входит в Госкорпорацию "Росатом") Ксения Сухотина сегодня подписали соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению "Умный город". Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о создании единой информационной платформы, которая позволит интеллектуально управлять инфраструктурой и муниципальным имуществом городов Мурманской области.

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Предполагается разрабатывать и внедрять цифровые сервисы взаимодействия с населением, что позволит вовлекать граждан в решение вопросов городского управления. "Умный город" позволит развивать элементы интеллектуальной транспортной инфраструктуры и внедрять цифровые технологии управления объектами комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

- У нас на территории региона уже есть первый город, который начал применять "умные" решения - это Полярные Зори, - отметил Андрей Чибис. - В городе работает портал "Умные Полярные Зори", на который жители направляют сообщения о возникших проблемах городского хозяйства. Менее чем за два месяца поступило более 50 сообщений, по 25 из которых уже приняты соответствующие меры.

По словам врио губернатора, это только один элемент концепции "Умного города". Подписанное соглашение позволит нам гораздо более широко внедрять "умные" принципы городского управления.

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