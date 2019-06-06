В Петербурге появится новый перинатальный центр

В Санкт-Петербурге будет построен новый перинатальный центр. Такое соглашение было подписано на Петербургском экономическом форуме.
Проект перинатального центра будет реализован на основе государственно-частного партнерства, сообщили в Смольном. Предполагаемый объем инвестиций - более 10 миллиардов рублей.
Медицинский комплекс разместится на улице Вавиловых. Здешний стационар будет рассчитан на 260 мест. В составе будущего перинатального центра - медико-генетическая консультация, амбулаторно-поликлиническое и диагностическое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
- Этот проект - хороший пример сотрудничества в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи, отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
По словам градоначальника, строительство нового перинатального центра - еще один важный шаг на пути к обеспечению всех петербуржцев доступными и в то же время качественными медицинскими услугами.
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