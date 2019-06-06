В Подмосковье появятся 18 тысяч новых рабочих мест

За время работы международного экономического форума в Санкт-Петербурге Московская область станет богаче на 18 тысяч новых рабочих мест, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

- У нас стенд был очень живой, много инвесторов пришли, с которыми мы уже работаем, обсуждались и новые проекты. Мы подпишем 36 соглашений более чем на 167 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 18 тысяч рабочих мест, - рассказал Воробьев журналистам, подводя итоги работы первого дня форума.

В числе инвестпроектов, указанных в соглашениях, значатся двукратное расширение аэропорта "Жуковский", строительство круглогодичного курортного комплекса на 4,5 миллиона посетителей и гольф-курорта мирового уровня, создание предприятий по производству мягких сыров, заменителей грудного молока и выращиванию клубники, открытие IT-колледжа и факультетов для подготовки кадров для отелей Хилтон.