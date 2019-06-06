В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум

Стартовал Петербургский международный экономический форум. Его девиз - "Формируя повестку устойчивого развития" - стал нервом первой дискуссии, в которой участвовали главы экономических ведомств. В стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Тратить или продолжать копить средства Фонда национального благосостояния, делать кредит доступнее или, напротив, ограничивать закредитованность граждан, смог бы или нет сейчас отстоять свое имение Дубровский в суде с Троекуровым, - эти три спора открыли первый день форума.

Продолжение бума потребительского кредитования может привести экономику к рецессии, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин. Потребкредитование действительно уже давно растет слишком быстро: на 1 мая, по данным Банка России, он составил 25,3 процента к тому же периоду прошлого года при пятикратно меньших темпах роста номинальных доходов граждан и умеренном росте корпоративного кредита (около 6,5 процента). Орешкин считает, что это - пузырь, который может лопнуть, банки наращивают кредит гражданам в ущерб кредиту предприятиям. Этот перекос, на который Орешкин неоднократно обращал внимание и ранее, он на этот раз назвал ключевым риском рецессии, то есть замедления или даже небольшого спада экономики. "Если ничего сейчас не делать, в 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", - сказал он.

"Я абсолютно не согласна с этими тезисами", - ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Несмотря на высокие темпы потребкредитования, рисков для финансовой стабильности сейчас нет, долг домохозяйств составляет всего 14 процентов ВВП, гораздо меньше, чем в других странах, хотя у тех, кто кредиты имеет, долговая нагрузка высока - они отдают банкам почти 44 процента своих доходов. Набиуллина напомнила, что ЦБ охлаждает потребкредитование - с прошлого года надбавки к коэффициентам риска для банков повышались трижды (последний раз - с 1 апреля), это заставило их создать дополнительный буфер капитала. В среду совет директоров ЦБ предупредил, что может дополнительно увеличить надбавки, но уже с учетом значений показателя долговой нагрузки заемщиков, который банки должны рассчитывать с 1 октября при каждой выдаче кредита. Это отсечет от кредита заемщиков с низкими доходами или уже накопленными большими долгами.

Максим Орешкин: Если потребительское кредитование будет расти гораздо быстрее доходов граждан, года через два это может обернуться рецессией

"Максим Орешкин обычно говорит: давайте зажмем потребительское кредитование, за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование, - сказала Набиуллина. - На мой взгляд, это иллюзия абсолютная". Люди берут кредиты не от хорошей жизни, они лишь пытаются поддержать привычный уровень потребления. "Это люди с низкими доходами, и это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда им не нужно будет идти за кредитами", - сказала глава Банка России. По ее словам, в работе с физлицами для банков риски гораздо понятнее, чем в работе с компаниями, значит, нужно снижать риски ведения бизнеса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пользуясь 220-летним юбилеем Александра Пушкина, начал издалека - с романа "Дубровский", в котором действие открывается рейдерским захватом поместья главного героя всесильным соседом. В судебном споре с Троекуровым шансы Дубровского и спустя два века были бы неравны, считает Кудрин. Ведение бизнеса в России - рискованный труд, сказал он, припомнив данные опросов предпринимателей. Без укрепления институтов верховенства права Россия не достигнет планки роста экономики "три плюс", уверен Кудрин. По итогам этого года он прогнозирует рост менее 1 процента (официальный прогноз - 1,3), на ближайшие годы - в пределах 2 процентов.

Силуанов призвал больше внимания уделять роли правоохранительных органов и судов в инвестклимате, защите прав предпринимателей. "Мы вместе с Кудриным уже подготовили комплекс предложений в этой части", - сказал Силуанов.

Третий всплывший на Петербургском форуме спор - использование ресурсов Фонда национального благосостояния. Его ликвидная часть по итогам года превысит 7 процентов ВВП, значит, все, что сверху, правительство получит право инвестировать. Силуанов пообещал тратить средства ФНБ крайне аккуратно, чтобы не ослаблять бюджетное правило. "Мы договорились, что можем задействовать эти резервы. Это не трата, а инвестирование, чтобы получить на рубль этих резервов 10 рублей частных инвестиций", - сказал первый вице-премьер. Ранее МВФ рекомендовал воздержаться от траты средств ФНБ даже после достижения уровня в 7 процентов ВВП, но "МВФ заинтересован в том, чтобы мы ФНБ хранили в иностранных резервах", указал Силуанов, а "нам нужны новые проекты, новая инфраструктура и новый спрос для наших предприятий".

Антон Силуанов напомнил, что резервы спасли страну в кризис, поэтому нужно накопить определенный их объем, чтобы иметь подушку безопасности на случай новых непредвиденных изменений, будь то падение цен на нефть или санкции.

"Трата резервов - это, по сути, ослабление бюджетного правила, что предлагает Алексей Леонидович (Кудрин. - Прим. ред.). Если мы ослабим бюджетное правило, что это будет? Давайте не будем повышать НДС, поднимем цену отсечения до 45 (долларов за баррель), а с учетом инфляции она будет еще выше. Цены на нефть упадут до 40, чем будем финансировать нацпроекты?" - вопрошал Силуанов.

Самую жесткую позицию в этом вопросе занимает Набиуллина: по ее словам, обсуждение проблемы низкого потенциала роста экономики часто заканчивается предложением выделить дополнительные бюджетные инвестиции, в том числе начать тратить ФНБ, и сделать более дешевым кредит, пусть и за счет чуть более высокой инфляции. "Есть очень большое желание получить мгновенный результат здесь и сейчас... На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции", - сказала Набиуллина. Тем не менее она заявила, что Банк России в ближайшее время готов рассмотреть снижение ключевой ставки (опорное заседание совета директоров ЦБ на эту тему пройдет через неделю).

Силуанов приглашает участвовать в нацпроектах иностранных инвесторов и готов создавать для них преференции. Например, снизить для них ставку НДФЛ с 30 до 13 процентов, уравняв их в этом отношении с российскими гражданами, а также в два раза (со 183 до 90 дней) сократить срок пребывания в России для получения статуса налогового резидента РФ.

Кроме того, будут созданы дополнительные стимулы для компаний, пострадавших от санкций. Они стали инструментом устранения конкурентов, это живописует ситуация с Huawei, отметил Силуанов: "Явно это конкурентная борьба. То же самое и у нас - вводятся санкции на предприятия, которые на глобальном рынке успешно конкурируют".