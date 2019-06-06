Владимир Путин предостерег от опасности глобальных конфликтов

Россия обеспечит свою безопасность, даже если договор СНВ-3 не будет продлен. Но угроза глобальных конфликтов велика, и ядерные державы, в том числе неофициальные, должны обсудить вопросы контроля за вооружениями и прийти к решению. Об этом президент заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. Эта беседа стала первым мероприятием главы государства в рамках ПМЭФ.

Ядерный мир: мы уверены в своей безопасности

В беседе приняли участие представители информагентств Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию представлял гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. "Почему мир не становится безопаснее? - спросил он и поинтересовался: - Видите ли вы свет в конце туннеля?".

После изобретения ядерного оружия глобальный покой был почти 75 лет, констатировал Владимир Путин и вспомнил Черчилля. Когда американцы получили ядерное оружие, тот призывал уничтожить СССР, а когда у Советского Союза оно появилось, то стал инициатором сосуществования двух систем. "Из реалий исходил, умный человек был, практический политик", - оценил он.

"И мало что поменялось с тех времен", - продолжил глава государства. И если контроля не будет, то "огненного змея" выпустим из бутылки, образно сказал он, напомнив про угрозу глобальных конфликтов. Американские партнеры вышли из договора по ПРО. "Кто-то протестовал, выходил с плакатами на улицу?" - спросил иностранных собеседников глава государства. "Нет, тишина, как будто так и надо", - добавил он. А ведь это был первый шаг к раскачке каркаса системы глобальной безопасности. Теперь - односторонний выход из ДРСМД. "В первом случае хотя бы вели себя по-честному, - сказал Путин. - Во втором - пытаются свалить на Россию". Глава государства предложил почитать договор, в котором написано, что нельзя размещать на суше пусковые установки. "Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят - прямое нарушение. Все делают вид, как будто глухие и слепые. Сразу ищут виновных в лице России", - заметил он.

Сейчас на повестке продление СНВ-3. "Можем не продлевать, - объявил глава государства. - Наши системы гарантированно обеспечат безопасность России на длинную историческую перспективу. Мы обогнали конкурентов по созданию систем гипероружия". "С нами никто до сих пор не ведет переговоры", - продолжил Путин. Но без этого договора вообще не будет инструментов, ограничивающих гонку вооружений, предостерег он.

Наши системы гарантированно обеспечат безопасность России на длинную историческую перспективу. Мы обогнали конкурентов по созданию систем гипероружия

Нужна открытая профессиональная дискуссия, считает президент, с участием мировой общественности. "Мы уверены в своей безопасности, - повторил он. - Но озабоченность в полном демонтаже всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и нераспространения существует. Выход - в совместной работе". По его словам, разговор с лидером США вселил оптимизм: "Дональд мне сказал, что тоже этим озабочен". И деньги лучше направить на другие цели. Нужно привлекать все ядерные страны - официальные и неофициальные, создавать широкую платформу для дискуссии и принятия решения, призвал президент. "И это может быть светом в конце тоннеля", - заключил он.

Без вмешательства и санкций: любой кризис должен разрешить народ страны

"Сказать, что нам неинтересно то, что происходит в США, было бы неправдой", - также заметил Путин, еще раз подчеркнув, что Россия не вмешивается в выборы, но в Москве следят за тем, что говорят кандидаты. И граждане за этим тоже смотрят. "Давайте примем общие правила по использованию современных коммуникационных ресурсов", - предложил он. "Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было", - подчеркнул президент. А вот сами Штаты, например, считают Латинскую Америку своим "задним двором". "Нравится Мадуро кому-то, не нравится, но говорить о том, что возможно вмешательство, в том числе военное, в Венесуэлу - хорошо это или плохо? Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь латиноамериканский континент - это ее "задний двор"? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам", - возмутился он.

"Это же не общепланетарный империализм", - также заявил Путин. "На международной арене дела делаются путем переговоров с учетом интересов друг друга", - заключил он.

Глава государства твердо заявил, что Россия и сама не вмешивается, и однозначно выступает против вмешательства во внутренние дела других стран - "это приводит к очень тяжелым трагическим последствиям". "Наилучшими пожеланиями выложена дорога в ад", - напомнил он, добавив, что можно работать с оппозицией или с действующими властями, но нельзя вмешиваться и тем более применять санкции. "С кем борются-то - с Мадуро или населением?" - спросил он. Военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле вообще стало бы катастрофой, и эту идею не поддерживают даже союзники американцев, подчеркнул он.

"Мы официально в Венесуэлу продавали оружие, в последнее время давно не продаем", - пояснил Путин. "И по контрактам обязаны обслуживать, выполнять наши контрактные обязательства", - добавил он. Вполне вероятно, российские специалисты выполнили там работы, и кто-то уехал, кто-то приехал. "Мы не создаем там опорных военных баз, не перебрасывали туда войска", - заверил он. Кризис в Венесуэле должен разрешить народ этой страны, убежден президент.

Путин также заявил, что Россию устраивает цена за нефть 60-65 долларов за баррель, и подчеркнул, что в ОПЕК наша страна вступать не собирается, но решения будут принимать консолидировано.

Российский лидер охарактеризовал самопровозглашенного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо - "симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно". "Но если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", - предостерег он. "Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, в Великобритании премьер-министра будем так избирать, во Франции президента так изберем. И что это будет-то? - продолжил он. - Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет?".

Москва и Лондон: нужно перевернуть страницу

Участники встречи говорили о вмешательстве в американские выборы, и тут же звучали вопросы, кого Россия хотела бы видеть британским премьером. "Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента", - объяснял Путин.

Президент призвал перевернуть страницу российско-британских отношений, связанную со шпионами и покушениями. "Глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, глобальной безопасности, важнее, чем игры спецслужб", - убежден он. "Надо отбросить всю мишуру и заняться делом в конце концов", - считает российский лидер. "Я рассчитываю, что не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения в Великобритании, а, наоборот, будет сделан выбор в пользу развития наших отношений и сотрудничества", - сказал он и еще выразил надежду, что новое руководство Великобритании будет думать и про интересы британского бизнеса в нашей стране.

Европа должна сделать шаги навстречу: у нас много общих интересов

Еще президент объявил, при каких условиях Москва готова отказаться от рестрикций к Евросоюзу: сначала ЕС должен сделать шаги навстречу и изменить свое отношение. "Если будет меняться, мы ответим тут же со своей стороны и, разумеется, будем встречно отменять всякие рестрикции ответного характера в сфере экономики, которые были введены в ответ на санкции со стороны Евросоюза", - подчеркнул он. "У нас много совпадающих интересов, давайте это все будем делать вместе. Мы готовы к этому", - заверил Путин.

"Это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем это нам нужно? Самый большой торгово-экономический партнер для нас Евросоюз, - напомнил глава государства. - Зачем нам нужно, чтобы там что-то тряслось и дрожало? Это просто нелепо. Нет, ищут опять след России какой-то".

Путин также сказал, что спокойно относится к тому, что не получил приглашение на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. "Имеет значение другое - правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", - пояснил он. "Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие, - продолжил глава государства. - Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня и своих дел хватает".

Пушкин и Петр Первый: национальные герои

Президент призвал бороться с героизацией нацизма. "Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих", - сказал он. В ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике "разгуливают люди со свастикой", констатировал глава государства. Но в Европе этому противостоят только активисты еврейского движения, а все остальные помалкивают, заметил он. "Это безобразие, это мерзко просто", - возмутился Путин.

На вопрос, кого глава государства считает национальными героями, Путин ответил - Пушкин и Петр Первый, но добавил, что их много. Еще рассказал, что очень любит музыку Чайковского. А говоря о том, какую книгу посоветовал бы прочитать молодежи, перечислил Библию, Коран и Тору: "Все это точно совершенно пойдет на пользу - и мальчикам, и девочкам". "Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее", - заключил он.