Будущих врачей и медсестер учат азам профессии с помощью роботов-симуляторов. Студенты не только оказывают помощь пациенту-роботу, но и получают обратную связь: киберы способны сообщать о качестве терапии. В арсенале симуляционного центра Астраханского государственного медуниверситета высокотехнологичные аппараты для отработки навыков диагностики, хирургических вмешательств, реанимации и родовспоможения.

Как рассказал руководитель центра Руслан Фалчари, симуляторы кашляют, стонут и охают от боли. Они могут произнести: "Ой, мне больно!" или: "Доктор, мне лучше!". Если нерадивый студент лечит неправильно, робот может "впасть в кому" и даже "умереть". Здесь такая ошибка - это двойка в зачетке. Но самое главное: неверные действия студент уже вряд ли повторит в реальной ситуации.

В центре ребята репетируют оказание самых разных видов медпомощи. Например, робот симулирует и нормальные роды, и патологические. Он может "родить" несколько раз в день, а студенты почти по-настоящему спасают "роженицу" и ее "дитя"... Кстати, имитирующий ребенка робот кряхтит и плачет, как живой младенец. Молодые хирурги имеют отличную возможность научиться проводить лапораскопические операции - от самых простых до ювелирных. Во время настоящей операции ассистенту разве что зажим дадут подержать, а в имитационном центре начинающий специалист отрепетирует все детали оперативного вмешательства.

- Конечно, роботы-симуляторы не должны быть единственным методом подготовки врачей, - говорит Руслан Фалчари. - Наших роботов можно сравнить с тренажерами, на которых готовят летчиков и космонавтов, ведь они тоже оттачивают свое мастерство на виртуальных стендах с детальной проработкой реальности.

Подобные аппараты астраханцы вскоре смогут производить и на своей базе. Прототипы уже подготовлены. Новый проект медуниверситета - еще один вклад в решение вопроса ликвидации кадрового дефицита в медицине, - подчеркивают местные специалисты. Сейчас не хватает врачей и среднего медперсонала, особенно в селах. Можно направлять их из районов и готовить в центре.