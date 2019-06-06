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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор, мне лучше!

Роботы помогают студентам освоить азы профессии
Текст: Марина Бровкина (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Будущих врачей и медсестер учат азам профессии с помощью роботов-симуляторов. Студенты не только оказывают помощь пациенту-роботу, но и получают обратную связь: киберы способны сообщать о качестве терапии. В арсенале симуляционного центра Астраханского государственного медуниверситета высокотехнологичные аппараты для отработки навыков диагностики, хирургических вмешательств, реанимации и родовспоможения.

Как рассказал руководитель центра Руслан Фалчари, симуляторы кашляют, стонут и охают от боли. Они могут произнести: "Ой, мне больно!" или: "Доктор, мне лучше!". Если нерадивый студент лечит неправильно, робот может "впасть в кому" и даже "умереть". Здесь такая ошибка - это двойка в зачетке. Но самое главное: неверные действия студент уже вряд ли повторит в реальной ситуации.

Фото: iStock
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В центре ребята репетируют оказание самых разных видов медпомощи. Например, робот симулирует и нормальные роды, и патологические. Он может "родить" несколько раз в день, а студенты почти по-настоящему спасают "роженицу" и ее "дитя"... Кстати, имитирующий ребенка робот кряхтит и плачет, как живой младенец. Молодые хирурги имеют отличную возможность научиться проводить лапораскопические операции - от самых простых до ювелирных. Во время настоящей операции ассистенту разве что зажим дадут подержать, а в имитационном центре начинающий специалист отрепетирует все детали оперативного вмешательства.

- Конечно, роботы-симуляторы не должны быть единственным методом подготовки врачей, - говорит Руслан Фалчари. - Наших роботов можно сравнить с тренажерами, на которых готовят летчиков и космонавтов, ведь они тоже оттачивают свое мастерство на виртуальных стендах с детальной проработкой реальности.

Подобные аппараты астраханцы вскоре смогут производить и на своей базе. Прототипы уже подготовлены. Новый проект медуниверситета - еще один вклад в решение вопроса ликвидации кадрового дефицита в медицине, - подчеркивают местные специалисты. Сейчас не хватает врачей и среднего медперсонала, особенно в селах. Можно направлять их из районов и готовить в центре.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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