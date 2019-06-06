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06.06.2019 17:08
Проект: В регионах

Главы Адыгеи и Автодора обсудили развитие транспортной инфраструктуры

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры руководителя государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Были обсуждены проекты перспективного развития трассы М-4 "Дон", реализуемые госкомпанией на территории республики, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона.

Фото: Алексей Гусев
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Как подчеркнул глава Адыгеи, одним из приоритетов деятельности органов власти региона является создание современной и качественной дорожной инфраструктуры. Для этого налажено тесное сотрудничество с федеральными профильными ведомствами и организациями, с Автодором реализуется ряд крупных проектов - это строительство развязок возле аула Тугургой и поселка городского типа Тлюстенхабль.

По словам Вячеслава Петушенко, строительство транспортной развязки на 1342 км трассы М-4 "Дон" в районе Тлюстенхабля идет по плану. Эти работы ведутся в целях дальнейшего развития транспортной доступности в южном направлении. О системном подходе говорит и строительство других транспортных объектов в регионах: обход Лосево и Павловска в Воронежской области, обход Аксая - в Ростовской. Все эти проекты позволят госкомпании совместно с субъектами страны шаг за шагом развивать сеть дорог юга России, синхронизируя усилия. В частности, будут учтены планы строительства локальных объектов, в том числе транспортных развязок на территории Адыгеи, Ростовской области и Краснодарского края.

"Результаты работы дорожной отрасли очевидны. В республике значительно улучшилась дорожная инфраструктура: строятся развязки, расширяются и ремонтируются участки дорог. И эта деятельность продолжится в рамках национального проекта. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи", - отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, кроме реконструкции участков на трассе М-4 "Дон", которая находится в зоне ответственности Автодора, в Адыгее реализуются и другие крупные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. Большой объем работы по развитию транспортной инфраструктуры запланирован и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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