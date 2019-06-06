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06.06.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей"

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пункте пропуска "Джанкой" таможенники изъяли у гражданина Украины 35 килограммов косметических средств, которые он якобы вез своим друзьям и родственникам в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

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Украинец вез косметику в багажнике легкового авто. В двух дорожных сумках оказалось более 150 тюбиков и баночек с различными косметическими препаратами: кремами, масками для лица, антисептическими присушками, жидкими концентратами для лечения сосудов и капилляров и другие. Стоимость партии оценивается в 206 тысяч рублей.  

- Документы, подтверждающие стоимость товаров, отсутствовали. Таможенное декларирование не осуществлялось, - уточнили в ведомстве.

Таможенникам украинец заявил, что вез косметику в подарок родственникам и друзьям, а о необходимости декларировать товар ничего не знал.

За попытку незаконно переместить крупную партию косметики в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование". Ему грозит штраф в двукратном размере стоимости товаров с их конфискацией или без.

Кстати

В Крымской таможне напомнили, что с 1 января 2019 года физлица без уплаты пошлин и налогов могут ввезти наземным транспортом товары для личных нужд стоимость не более 500 евро и весом до 25 килограммов.

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