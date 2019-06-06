Кубанские власти решили развивать в регионе спорт шаговой доступности и предложили соседям последовать примеру, пригласив их в Сочи, где прошла XXX конференция Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

Корневая система

Приняв в апреле 2018 года эстафету председательства в ЮРПА от крымских коллег, парламент Краснодарского края предыдущую встречу ее членов собрал минувшей осенью в Краснодаре. Именно тогда олимпийская столица была выбрана площадкой для проведения конференции, основным содержанием которой стали вопросы развития массового спорта. В состоявшихся на ней дискуссиях приняли участие делегации Адыгеи, Калмыкии, Ингушетии, Крыма, Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края. Приветствуя гостей, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что встреча в Сочи проходит в знаменательный год.

- Мы отмечаем 25-летие наших законодательных органов, - напомнил председатель Законодательного собрания Краснодарского края. - И большую часть этого срока наши парламенты прошли вместе, сообща решая проблемы, делом и советом приходя на помощь друг другу. Мы старались перенимать лучший опыт. Именно для этого сегодня пригласили всех вас в Сочи.

Деловая программа законодателей юга России началась у дерева Дружбы - уникального природного памятника, посаженного более 80 лет назад. С тех пор к нему привили свыше трех тысяч веток различных цитрусовых деревьев. И вот теперь появилась "парламентская прививка".

- Как и стволов на этом дереве, нас много, и в этом наша сила, - сказал Юрий Бурлачко. - Мы разные, но у нас одна корневая система.

Нужно, чтобы объекты для занятий физической культурой и спортом находились там, где живут и работают люди

По адресам зимних Игр

Работа конференции проходила в формате заседаний восьми комитетов ЮРПА. Три из них были выездными, причем обсуждению вопросов предшествовал осмотр объектов, ставших местом проведения мероприятий.

Заседание комитета по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи во главе с первым вице-спикером ЗСК края Николаем Гриценко состоялось во дворце спорта "Большой". Его участники познакомились с уникальной спортивной базой, на которой пять лет назад ставились олимпийские рекорды.

- Сочи - яркий пример того, как спорт может преобразить город, - говорит Николай Гриценко. - Нужно, чтобы объекты, предназначенные для занятий физкультурой и спортом, находились там, где живут и работают люди. Это мировой опыт, который мы должны использовать.

Участники конференции осмотрели тренировочные площадки "Адлер 1" и "Адлер 2" детско-юношеской спортивной школы N 10. По программе сохранения наследия чемпионата мира по футболу 2018 года школа получила два футбольных стадиона с трибунами на 500 мест и натуральным покрытием полей. Во время чемпионата здесь тренировались сборные Бразилии и Польши, а сейчас гоняют мяч и мечтают о больших трофеях около трех тысяч детей. Парламентарии юга России внесли свой вклад в развитие спортивного центра, высадив вдоль газонов аллею эвкалиптов.

Затем депутаты осмотрели построенный в 2013 году олимпийский стадион "Фишт", ставший сейчас домашней ареной футбольного клуба "Сочи", и автодром "Формула-1". Трасса протяженностью 5,8 километра соответствует всем международным стандартам. Обзавестись таким автодромом вряд ли смогут все регионы, да это и не нужно, а вот развивать массовый спорт по примеру Сочи - задача вполне решаемая.

18 лет исполняется в этом году Южно-российской парламентской ассоциации

Кстати, два наиболее значимых проекта - по созданию в субъектах РФ условий для развития спорта шаговой доступности и по организации патриотического воспитания детей и молодежи - были представлены кубанским парламентом.

В рамках их обсуждения участники конференции посетили образовательный центр "Сириус", а также новую сочинскую школу N 100. На состоявшемся затем заседании комитета ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике депутаты рассмотрели четыре инициативы по организации отдыха детей и их оздоровлению.

Вопросы взяты из жизни

Не менее важные вопросы рассматривались на заседаниях остальных комитетов ЮРПА. Так, комитет по законодательству и государственному строительству обсудил ряд инициатив, касающихся борьбы с коррупцией, организации местного самоуправления, разработки и принятия федерального закона о парламентском контроле в субъектах Российской Федерации.

В комитете по бюджету, налогам и собственности были проанализированы инициативы о принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также изменения в Налоговый кодекс РФ. Вопросы, связанные с долевым строительством, в числе прочих, обсудили на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Члены комитета по экономической политике, промышленности, внешнеэкономическим связям говорили о развитии рынка газомоторного топлива, создании на территории Южного федерального округа специализированных складских помещений для хранения изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, внесении изменений в законодательство, регламентирующих правила ценообразования на оптовом рынке электроэнергии, обсуждали и другие вопросы.

Комитет по социальной политике, труду и здравоохранению уделил внимание таким темам, как восстановление статуса ветеранов Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, изменение правил расчета страхового стажа лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным министрам об изменении нормативных актов в сфере аквакультуры, повышении требований к управляющим компаниям, а также необходимости решения вопроса строительства берегоукрепительных сооружений, расположенных на береговой линии Черного и Азовского морей, финансирования работ по проведению реконструкции чаши Краснодарского водохранилища.

Государственный Совет Республики Крым выступил с планами по дальнейшему развитию круизного и яхтенного туризма в Азово-Черноморском бассейне. Продолжением спортивной темы стало предложение донских парламентариев о введении в школах занятий по плаванию.

Народным Хуралом Республики Калмыкия внесена инициатива по субсидированию из федерального бюджета строительства инженерных сетей для обеспечения земельными участками льготных категорий граждан.

Волгоградская областная Дума внесла предложение ограничить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Всего участники сочинской конференции обсудили 59 вопросов, установив своеобразный рекорд за 18 лет существования ЮРПА. Но за количеством никто не гнался.

- Это не надуманные, не искусственные вопросы, они волнуют жителей наших регионов, поэтому нашли поддержку у всех делегатов конференции, - считает Юрий Бурлачко. - Значимость таких коллегиальных решений очень важна. Ведь голос девяти субъектов точно будет услышан в Москве - в Совете Федерации, в Государственной Думе, в правительстве.

- 14 лет донской парламент добивался возвращения льготы по пайковому углю всем шахтерам-ветеранам, - рассказывает председатель ЗСК Ростовской области Александр Ищенко. - Ситуация изменилась после того, как эта инициатива была поддержана членами Южно-российской парламентской ассоциации: в апреле 2019 года Госдума приняла в третьем окончательном чтении подготовленный нами законопроект. После того как он обретет статус федерального закона, количество получателей пайкового угля увеличится почти на девять тысяч человек в 22 регионах России, в первую очередь - в Кузбассе и Ростовской области. Вот так, объединив усилия, нам удалось восстановить социальную справедливость.

О важности совместной работы рассказали корреспонденту "РГ" многие участники конференции. По мнению председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, такой формат позволяет не только донести до федерального центра общие для регионов вопросы, но и обобщить лучший опыт - как это было сделано на примере Сочи.

В завершение конференции Юрий Бурлачко передал флаг Южно-российской парлментской ассоциайции председателю Думы Астраханской области Игорю Мартынову. Следующая конференция ассоциации пройдет осенью уже на астраханской земле. Глава кубанского парламента поблагодарил коллег за проделанную работу.

- На двух конференциях - сочинской и краснодарской - нами рассмотрено 108 вопросов. Поддержано и рекомендовано 29 законодательных инициатив о внесении в Государственную Думу проектов федеральных законов. Принято 38 обращений Южно-российской парламентской ассоциации и поддержано 33 обращения субъектов Российской Федерации в федеральные органы власти. Подавляющее большинство из них не носят локального характера, а представляют интерес и для большинства субъектов Российской Федерации, - подвел итоги двухдневной работы Юрий Бурлачко.

Дословно

Вениамин Кондратьев, глава администрации Краснодарского края:

- Южно-российская парламентская ассоциация за годы работы доказала свою важность и эффективность. Эта площадка способствует выработке решений, приводящих к конкретным результатам, совершенствованию нормативно-правовой базы института парламентаризма. Особенно приятно отметить, что юбилейная, тридцатая по счету конференция проходила на кубанской земле. Депутаты Краснодарского края неизменно отстаивают интересы жителей, объединяют усилия для того, чтобы в регионе действовали по-настоящему справедливые законы. Не случайно многие их правовые инициативы были поддержаны коллегами и стали федеральными законами. Все это закладывает прочный фундамент для формирования и укрепления гражданского общества.