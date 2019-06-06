В Астрахани осудили психиатра, выпустившего на свободу убийцу

Кировским районным судом Астрахани вынесен приговор врачу-психиатру за халатность, повлекшую смерть человека. Ему назначено наказание - два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы инициировал отмену принудительного лечения пациенту, помещенного в лечебницу по приговору суда после убийства. Несмотря на то, что доктор достоверно знал, что никакой положительной динамики состояния здоровья пациента не наблюдается, он, тем не менее, перевел его на амбулаторный режим - то есть отпустил домой.

Уже спустя два месяца пациент ранил свою родственницу, а затем убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей более 25 ударов ножом. Прибывшим на место преступления полицейским больной оказал активное сопротивление. Стражам порядка пришлось применить оружие, нападавший был ранен. Его доставили в больницу, где он позже скончался.

Следствие выяснило, как такой человек оказался на воле.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора врачу-психиатру, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региона Андрей Хегай.