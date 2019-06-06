Новости

Haval назвал цены на все 12 версий кроссовера Haval F7 15:31
Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи" 15:27
Путин рассказал об отношении к отсутствию приглашения в Нормандию 15:26
В Иванове Lada врезалась в дом: четыре человека погибли 15:24
Путин назвал оптимальную цену на нефть 15:22
Путин заявил об отсутствии опорных баз России в Венесуэле 15:17
В Астрахани осудили психиатра, выпустившего на свободу убийцу 15:16
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж 15:10
Найдены древние кольцеобразные предметы неизвестного назначения 15:10
Путин предложил американке выйти с ним на татами 15:09
Аэропорт "Жуковский" будет расширен в два раза 15:09
Воронежского учителя будут судить за пытки утюгом 15:07
Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные 15:07
ФАС заподозрила "дочку" Philips в координации цен на смартфоны 15:00
В Перми проверили завышение проходного балла для девочек в гимназии 15:00
Российских туристов в Китае привлекают к борьбе с преступностью 14:55
В Коряжме построят ледовую арену 14:42
Участвовать в госзакупках станет проще 14:41
Россияне назвали самое любимое произведение Пушкина 14:40
Беларусь предложила застроить Владимирскую область 14:35
Панарина: Для развития здравоохранения необходимы комплексные меры 14:34
Темнокожий ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС рассказал о себе 14:28
АКОРТ: Жалобные книги и горячие линии в России не работают 14:23
Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин на 300 миллиардов долларов 14:20
Из Петербурга отправился первый арктический поезд 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани осудили психиатра, выпустившего на свободу убийцу

Текст: Лариса Ионова

Кировским районным судом Астрахани вынесен приговор врачу-психиатру за халатность, повлекшую смерть человека. Ему назначено наказание - два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном "карцере"

Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы инициировал отмену принудительного лечения пациенту, помещенного в лечебницу по приговору суда после убийства. Несмотря на то, что доктор достоверно знал, что никакой положительной динамики состояния здоровья пациента не наблюдается, он, тем не менее, перевел его на амбулаторный режим - то есть отпустил домой.

Уже спустя два месяца пациент ранил свою родственницу, а затем убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей более 25 ударов ножом. Прибывшим на место преступления полицейским больной оказал активное сопротивление. Стражам порядка пришлось применить оружие, нападавший был ранен. Его доставили в больницу, где он позже скончался.

Следствие выяснило, как такой человек оказался на воле.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора врачу-психиатру, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региона Андрей Хегай.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой Римским
Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции