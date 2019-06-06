В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины. Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия, по факту убийства уже возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и одним из участковых уполномоченных УМВД России по Элисте произошел конфликт, во время которого полицейский задушил потерпевшую. А чтобы скрыть произошедшее, он решил поскорее избавиться от тела, призвав на помощь двух коллег. Подозреваемые вывезли тело женщины на территорию Кетченеровского района и бросили его в бетонированной трубе.

По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело, и сотрудники следственного комитета обратились к жителям Калмыкии с просьбой помочь в ее поисках.

Уже спустя несколько дней двое подозреваемых по этому делу были задержаны. И сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. А вот третьего участкового так быстро поймать не удалось, он объявлен в розыск. Расследование этого резонансного уголовного дела находится на особом контроле у руководства республиканского следственного управления СК РФ.