В Евпатории туриста на матрасе унесло в море

В Евпатории туриста унесло далеко в открытое море на надувном матрасе. Мужчину удалось спасти, сообщили в ресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

- При патрулировании акватории Черного моря спасатели обнаружили мужчину на надувном матрасе на расстоянии 400 метров от береговой линии санатория "Дружба", его уносило в море, - рассказали в МЧС.

Специалисты водолазно-спасательной группы туриста доставили на берег. В медицинской помощи турист не нуждался, ехать в больницу отказался.

Спасатели провели с мужчиной беседу о правилах поведения на воде.