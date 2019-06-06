Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поставил точку в споре Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ и ярославской компании, выигравшей тендер на поставку средств реабилитации для челябинских инвалидов. Фирму-поставщика, по сути, уличили в подлоге: часть господдержки была потрачена на… уже умерших южноуральцев. Однако, чтобы вернуть федеральные средства, чиновникам потребовался целый год и два арбитражных процесса.

Эта странная во всех отношениях история началась в октябре 2017 года, когда государственный тендер на поставку технических средств реабилитации выиграло ООО, подведомственное ярославскому отделению Всероссийского общества глухих. Оно обязалось исполнить контракт до 10 ноября 2017 года (по всей видимости, спешка объяснялась необходимостью освоить бюджетные средства до конца года). По условиям контракта фирма-поставщик должна была самостоятельно передать средства реабилитации получателям и представить в ФСС акты с собственноручными подписями инвалидов или их законных представителей. Отдельными пунктами оговаривалась обязанность уведомить заказчика в случае невозможности выдать товар получателю с указанием причины.

Поставщик успешно справился с задачей, представил в ФСС необходимые документы и в течение 15 календарных дней получил причитающиеся ему деньги - 8,7 миллиона рублей.

Обман вскрылся лишь в мае следующего года, когда в рамках соглашения об электронном документообороте из загса Челябинской области поступили сведения о том, что некоторые из получателей господдержки скончались еще до того, как поставили свои подписи в актах сдачи-приемки товара. И хотя таких оказалось всего восемь человек, но сам факт подлога ставит под вопрос добросовестность выполнения всего контракта. Следовало бы проверить, а дошли ли вообще до инвалидов купленные за государственный счет средства реабилитации?

Сам факт подлога ставит под вопрос добросовестность выполнения контракта: а дошли ли вообще до инвалидов купленные за госсчет средства реабилитации?

Однако в челябинском отделении ФCC лишь направили поставщику письменные претензии о возврате излишне уплаченных сумм как "неосновательного обогащения" процентов за пользование чужими деньгами и штрафа за ненадлежащее исполнение контракта. А когда ответа на них не последовало, обратились в челябинский арбитражный суд, признавший доводы истца законными.

На этом все могло и закончиться. Но ярославское ООО обратилось в суд с апелляционной жалобой, обвинив челябинское отделение ФСС… "в несвоевременном извещении о смерти получателей господдержки" и таким образом возложив вину за свою ошибку на заказчика. При этом вопрос о том, кому вместо умерших вручались средства реабилитации и вручались ли они вообще, остался за рамками судебного разбирательства. Впрочем, в актах-то стояли подписи самих покойных, а не их родственников.

В итоге суд отклонил доводы ярославского ООО и пришел к выводу о ненадлежащем исполнении им контракта. С фирмы взыскана стоимость не дошедших до получателей средств реабилитации, проценты за незаконное удерживание бюджетных средств и штраф в размере пяти процентов от общей стоимости контракта - всего без малого полмиллиона рублей.