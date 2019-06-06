На Южном Урале в полтора раза вырастут объемы ввода жилья

Через пять лет в Челябинской области ежегодно будут вводить более двух миллионов квадратных метров жилья. Стимулом к новым рекордам станут новые правила игры на рынке, а также решение проблемы долгостроев. Уже сегодня глава региона Алексей Текслер сообщил о том, что 18 проблемных многоэтажек будут достроены до конца 2020 года.

На днях, обращаясь к депутатам Заксобрания, руководитель области сделал акцент на необходимости качественных изменений в жизни южноуральцев.

- Уверен, в центре внимания должен быть человек: повышение уровня и качества жизни, чистая и комфортная городская среда, развитая инфраструктура, каждый житель области должен почувствовать позитивные изменения, - говорит Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что регион занимает 12 место в стране по объему ВРП, однако по инвестициям в основной капитал - лишь 18-е, по уровню зарплат - и вовсе только 36-е. Ситуацию нужно менять.

Да, сдерживающее воздействие на социально-экономическое развитие в прошлом году оказали внешние факторы: как отмечает член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин, регион, имеющий металлургическую специализацию, оказался весьма чувствителен к колебаниям международной экономики. Но есть вопросы, которые можно решить на местном уровне: недостаточная диверсификация, экологические проблемы, дефицит высококвалифицированных кадров... Важно, что областные власти активно этим занимаются, в частности, включились в реализацию нацпроектов.

Так, реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" поможет оживить стройки. Но наряду с вводом новых объектов на Южном Урале не забывают и о необходимости решить проблему долгостроев.

- В дорожной карте Челябинской области 27 проблемных домов, квартиры в которых купили более двух тысяч человек. В федеральном реестре обманутых дольщиков - 988 южноуральцев, - сообщил и.о. министра строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин.

При этом, по его словам, в минстрой поступают новые обращения от дольщиков, строительство домов которых ведется с отставанием от графика. Независимо от того, включены дома в региональную дорожную карту или нет, правительство ищет решения для каждой ситуации, если требуется, привлекает другого застройщика.

- С помощью новых инвесторов достраиваются проблемные дома компаний "Гринфлайт" и "Речелстрой", первая очередь ЖК "Молодежный" и один дом ЖК "Яркая жизнь". Также компания "Икар" готова взяться за достройку комплекса "Княжеский" при условии предоставления им компенсационного участка, - пояснили в минстрое.

Строительство двух домов ЖК "Бриз" по решению главы региона завершат на средства Фонда поддержки дольщиков и заемщиков Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, принадлежащей области. Но акцент делают все же на поиске инвесторов из числа надежных застройщиков.

- В микрорайоне "Чурилово Lake City" было 17 недостроенных домов, 1592 обманутых дольщика. Мы завершили строительство первой очереди, квартиры получили 707 человек. Ведутся работы на домах второй очереди. Вкладываем собственные оборотные средства, сумма которых уже превысила 123 миллиона рублей, - рассказывает управляющий компании-инвестора Александр Неведров.

В Миассе девяти обманутым дольщикам удалось справить новоселье после создания жилищно-строительного кооператива. Такой способ решения проблемы применен в области впервые, но вполне может использоваться и на других проблемных объектах.

- Механизм простой: создав кооператив, мы обменяли наши замороженные квадратные метры на готовое жилье инвестора, оформив с ним новые договоры долевого участия. И все же уплата госпошлины, аренда земли под недостроем, доплата за полученные большие по площади квартиры, оформление прав аренды земли обойдется нам в 1,6 миллиона рублей дополнительно, - говорит представитель миасского ЖСК Виталий Волчек.

Как показывает практика других регионов, проблемы дольщиков нигде не решаются легко, на поиск новых инвесторов уходит порой не один год.

- Завершение недостроенного объекта связано с множеством рисков и часто обходится инвестору дороже, чем новое строительство. Поэтому ему так важно покрыть затраты с помощью продажи оставшихся квартир либо вспомогательного финансирования, - считает директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Вести застройку микрорайонов необходимо комплексно: одновременно с жилыми домами возводить социальные объекты, прежде всего школы и детсады. Сейчас с этим зачастую опаздывают. Алексей Текслер потребовал от бизнес-сообщества, глав муниципалитетов не отходить от комплексных планов.

- Очень важные темы для нас - комфортная среда, благоустройство. Они сегодня волнуют многих жителей. Глава региона дал посыл чиновникам всех уровней: хватит потребительски относиться к области и ее жителям, надо работать для людей, - говорит челябинский общественник Карен Даллакян.

Преобразить городскую среду удастся в том числе за счет сноса аварийного жилья. В 2019 году на переселение жителей из ветхих бараков в Челябинской области направят 1 миллиард 174 миллиона рублей. До 1 сентября 2025 года планируется расселить более 188 тысяч квадратных метров, свыше 11 тысяч человек справят новоселье.

Прямая речь

Алексей Текслер, глава Челябинской области:

- Нацпроект "Жилье и городская среда" должен обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Набор инструментов и механизмов для решения задачи нам понятен. Это ипотека и масштабное жилищное строительство. Мы должны активно включиться в федеральный проект, чтобы увеличить в нашей области объемы жилищного строительства в полтора раза. Время до 2024 года есть, но это небольшой срок, если учитывать сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья.