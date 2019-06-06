На Урале школьники-путешественники в восьмой раз сбежали из дома

Трое пропавших подростков из Режа найдены живыми в Екатеринбурге. Это уже восьмое их путешествие - на него они решились, чтобы посмотреть городские достопримечательности.

Школьники-погодки - учащиеся третьего, четвертого и пятого класса - пропали днем 1 июня. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области, это уже не первый случай, когда мальчики на несколько дней уходили из дома, поэтому тревогу подняли не сразу. Родители сообщили об их пропаже в правоохранительные органы только 3 июня. Следственный комитет возбудил доследственную проверку по факту исчезновения школьников.

Как сообщил руководитель пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых, на поиски пропавших мальчиков были направлены 135 человек - 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Беглецов нашли сегодня днем в Екатеринбурге - сотрудники уголовного розыска обнаружили их на улице Союзная. Школьники не пострадали.

Выяснилось, что идея уйти из дома возникла у мальчиков спонтанно, когда они вместе пошли гулять. Подростки решили отправиться в Екатеринбург, чтобы посмотреть местные достопримечательности. В первую ночь они ночевали в Реже под трубой теплотрассы, после чего на попутной машине добрались до столицы Среднего Урала. Несколько дней они слонялись по торговым центрам, ночевали в подъездах жилых домов и попрошайничали. В результате, беглецы были найдены по приметам и доставлены в отделение.

- К счастью, ни в какие криминальные истории они не угодили. Отмечу, что это их восьмое по счету приключение с благополучным финалом, то есть они уже не раз отправлялись путешествовать. По итогам начавшейся проверки представителями МВД будет принято обоснованное процессуальное решение, - пояснил Валерий Горелых.

Сейчас мальчики находятся в отделение полиции, где их опрашивают. В ближайшее время они будут переданы на освидетельствование врачам.