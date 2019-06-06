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06.06.2019 08:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отдыхать в каникулы немодно

Подростки стали активнее искать работу на лето
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
Получение паспорта для многих ребят действительно становится началом взрослой жизни, ведь с 14 лет можно официально трудоустроиться. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Head Hunter выяснили, что интерес уральских подростков к работе в каникулы в этом году существенно вырос, а Свердловская область вообще занимает пятое место в стране по количеству резюме от юных соискателей.
Один из самых распространенных вариантов трудоустройства подростков - работа промоутера. Фото: Татьяна Андреева/РГ Один из самых распространенных вариантов трудоустройства подростков - работа промоутера. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Один из самых распространенных вариантов трудоустройства подростков - работа промоутера. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Правда, на деле заработать первую трудовую копеечку непросто: места, подходящие для несовершеннолетних по условиям труда, готов предоставить не каждый работодатель. Чаще всего их нанимают на неквалифицированную работу: расклеивать объявления, раздавать листовки. Так или иначе, по данным Head Hunter, число вакансий для подростков за последний год увеличилось в шесть раз. Самые распространенные промоутер, курьер, официант, помощник специалиста, оператор кол-центра, продавец-консультант. Компания "Ростелеком", к примеру, нанимает ребят на должность агента активных продаж и специалиста отдела телемаркетинга.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Эти вакансии интересны тем, что предполагают гибкий график работы и частичную занятость - от четырех часов в день. На них мы приглашаем соискателей с 14 лет (с согласия их родителей). Опыт в продажах иметь необязательно, так как предусмотрено бесплатное обучение и наставничество. В то же время у подростков есть возможность для карьерного роста, например, начав с агента продаж, они могут перейти на позицию "наставник" с более широким функционалом, - утверждает Вера Гринберг, начальник отдела управления талантами "Ростелекома" на Урале.

- Я стала работать в компании после отклика на мое резюме. Мне понравилось, что работа связана с общением. Обзваниваю клиентов, хожу по домам, предлагая телекоммуникационные услуги. Сложнее всего заинтересовать людей, так как некоторые не воспринимают тебя всерьез, да и зарплата зависит от количества потенциальных клиентов, которые согласятся оформить заявку на подключение услуг, - рассказывает Анастасия Ничкова, студентка колледжа имени Ползунова.

Девушка признается: совмещать работу с учебой нелегко, приходится трудиться вечером, после пар. Она, как и многие ребята, хочет заработать деньги до каникул, хотя именно в этот сезон увеличивается выбор вакансий для подростков. Так, в ресторанах возникает спрос на помощников официантов: управляющие нанимают их для работы на летней веранде. Помощники не принимают заказы, они лишь приносят блюда и помогают убирать со стола, за час работы им платят 70 рублей, что выше ставки официанта, ведь они не получают чаевые.

Выбор вакансий мал из-за ограниченной законом нагрузки для несовершеннолетних и невысокого, по мнению работодателей, уровня их ответственности

- Мы официально трудоустраиваем ребят с 16 лет. Они работают хостес (встречают гостей), помощниками официанта по графику два через два дня и за месяц могут получить от 10 тысяч рублей. В этом году мы быстро укомплектовали штат, ведь желающих устроиться на летний сезон очень много, - рассказывает Екатерина Портнова, менеджер по подбору персонала TM Restaurants.

На должность официанта обычно нанимают совершеннолетних, исключение делают разве что для студентов. Выбор вакансий невелик главным образом из-за ограниченной законом нагрузки для подростков и невысоким, по мнению работодателей, уровнем их ответственности. Если официант, бариста трудятся по 12 часов в день, то ребенок может работать не больше шести. Вакансию курьера службы доставки блюд не предлагают ребятам моложе 17 лет.

Фото: iStock
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- Я третье лето работаю промоутером и получаю по 200 рублей в час. Но у меня есть еще неофициальная работа: заказываю в интернете вещи разных брендов, которые сложно найти в России, и продаю их. Если активно этим заниматься, то можно заработать 50 тысяч в месяц, но у меня не так много свободного времени, поэтому выходит около 10-12 тысяч, - делится Григорий Корзов, который окончил девятый класс и собирается поступать в политехнический колледж.

Опрошенным нами ребятам по 16 лет и они уверены: трудоустроиться проще через знакомых. Желание работать в каникулы продиктовано нормальным стремлением не зависеть полностью от родителей - иметь личный доход.

Эксперты считают, что подростки действительно стали более активны на рынке труда. Но вот о росте числа доступных им вакансий говорить пока рано. Большую роль все же играет уровень компетенций: компании гораздо охотнее берут на свободные позиции студентов, чем учащихся школы.

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