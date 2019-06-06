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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Квартир не дождались

На Урале застройщики оставили без жилья более 100 человек
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
В Екатеринбурге в колонию отправились руководители компании, оставившей без жилья более 100 человек. Они не смогли достроить дом, в который дольщики вложили более полумиллиарда рублей.

Когда решение суда вступит в силу, директора компании "Рубикон-Аэро Инвест" на пять лет отправятся в исправительную колонию общего режима. В течение двух лет они не смогут заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- Квартирой в будущей новостройке застройщик расплатился со мной за землю и дом, который ему нужно было снести, чтобы начать строительство. Земля - десять соток, дом - квадратов 40, мы там жили с мужем и двумя детьми. На время строительства мы переехали к бабушке - в комнату площадью 16 квадратных метров. Это было шесть лет назад. До сих пор там живем, - поделилась с "РГ" одна из потерпевших Алена.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Компания "Рубикон-Аэро Инвест" начала строительство жилых высоток на улице Щербакова в Екатеринбурге в 2010 году. Дома возводили с использованием средств, привлеченных по договорам долевого участия. За четыре года сдали в эксплуатацию два дома, параллельно шло строительство третьего, рассчитанного на 200 квартир - все они были проданы. Общая стоимость реализованных квадратных метров третьего строения составила более 782 миллионов рублей. Половина средств поступила на счет компании, остальные деньги ушли на оплату долгов перед организациями, участвовавшими в возведении второго дома. В 2015 году застройщик остановил работы - деньги на строительство закончились, взять их было негде. 123 дольщика остались без жилья. Ущерб составил 548,7 миллиона рублей.

Правительство области ищет варианты для завершения строительства дома.

Между тем

Суд в Балакове осудил за мошенничество 70-летнюю Галину Позднякову, ее дочь и внучку. Три женщины занимали руководящие посты в кредитном потребительском кооперативе "Народный кредит", который в течение десяти лет принимал у граждан деньги под высокие проценты. Потерпевшими по делу признано 523 человека. Суд посчитал, что им был нанесен ущерб в размере 157 миллионов рублей.

Как сообщила областная прокуратура, руководители кооператива организовали "финансовую пирамиду". И полученные от граждан деньги тратили на покупку недвижимости, автомобилей, отдых за границей.

Подсудимые вины не признали. Балаковцы передавали "Народному кредиту" деньги под 24 процента, а кооператив давал их взаймы другим гражданам уже под 30-60 процентов.

Суд назначил председателю правления кооператива Галине Поздняковой и ее дочери, занимавшей должность бухгалтера, по шесть лет лишения свободы, а внучке, которая числилась в кооперативе директором, - пять лет. Кроме того, каждую оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Подготовил Андрей Куликов

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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