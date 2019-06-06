В Югре в квартире замглавы города нашли бордель

Прокуратура ХМАО-Югры начала проверку после того, как стало известно, что в принадлежащей заместителю главы Нягани квартире нашли бордель. Правда, проверять будут не сам факт организации незаконной деятельности, а возможную коррупционную составляющую в этом деле. "Основанием для надзорных мероприятий послужили сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы города скрывал доход, полученный от аренды квартиры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что 31 мая местный суд рассматривал дело уроженки Свердловской области, которая организовала притон для занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Выяснилось, что устроен он был в квартире, владельцем которой является городской чиновник. Он проходит по делу как свидетель.

После того, как информация получила огласку, заместитель главы решил оставить пост.

"Он несколько лет сдавал квартиру в аренду. Однако эти доходы не указал в декларации за 2017 год, о чем стало известно в ходе служебной проверки. Накануне он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Посчитал, что нельзя на таком месте работать в свете данных событий и привлечения его в качестве свидетеля по уголовному делу", - рассказал ТАСС глава Нягани Иван Ямашев.

Кстати, полученную от сдачи жилья в аренду прибыль замглавы все же за 2018 год указал. Согласно декларации, это 275 тысяч рублей.