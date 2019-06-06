На Среднем Урале стартует программа строительства школ на условиях государственно-частного партнерства. Планируется в ближайшие годы возвести с привлечением частных инвестиций 10 общеобразовательных учреждений.

Первая школа, построенная на условиях концессии, должна появиться в Екатеринбурге. Достигнуты договоренности о строительстве социальных объектов на условиях софинансирования с бизнесом в Березовском, Новоуральске и Нижнем Тагиле.

- Без государственно-частного партнерства мы не сможем решить задачу обеспечения односменного обучения, - заявил на встрече с журналистами заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, переговоры с банками об условиях финансирования строительства соцобъектов велись несколько лет. Главная загвоздка - в ставке, которая будет выгодна для банка и не накладна для регионального правительства. Золотую середину найти непросто. Сейчас, по словам Крекова, две кредитные организации, работающие в регионе, готовы включиться в программу.

Дефицит школьных мест в регионе обозначился еще пять лет назад. Уже тогда нормативы наполняемости классов в городской местности (25 человек) были превышены не только в Екатеринбурге, но и в других крупных муниципалитетах. Сказался и демографический всплеск, и нежелание застройщиков новых жилых микрорайонов вкладываться в социальную инфраструктуру. В итоге сейчас в Екатеринбурге в школах, расположенных в новых районах, вынуждены открывать до 40 первых классов.

Справка РГ

Чтобы обеспечить перевод всех школ на односменную работу, до 2025 года на Среднем Урале необходимо построить школьные здания на 150 тысяч мест, то есть более 70 новых объектов, в каждом из которых будут обучаться не менее 2000 ребятишек.