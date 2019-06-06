Новости

Украинский экс-министр рассказал, как Киев нарушал договоренности с РФ 09:19
У должника из Перми арестовали арсенал огнестрельного оружия 09:15
В Беларуси построили грузовик-гигант для перевозки зерна 09:11
С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов 09:10
В Пермском крае полиция нашла подпольный водочный цех 09:09
Жители пяти районов Якутии остались без света из-за аварии на ЛЭП 08:48
Спикер конгресса США рассказала о желании видеть Трампа в тюрьме 08:42
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины 08:40
Ученые рассказали, как загар снижает риск появления 15 типов рака 07:50
Озвучены даты визита Синдзо Абэ в Иран 07:13
Во Владивостоке туман стал причиной аварий на объездной трассе 06:26
В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами 06:05
В Катар прибыла первая партия французских истребителей 05:54
Сахалинская ярмарка стала одной из лучших на всероссийском конкурсе 05:52
Один человек погиб при стрельбе возле школы в Новой Зеландии 05:34
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Командорских островов 05:34
В японском метро поезд сошел с рельсов 04:59
В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми 04:29
Военные США в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой 04:28
В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч 03:48
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму 03:42
Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт 03:28
ВМС США протестировали электромагнитную пушку 03:22
Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс 02:50
Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования 02:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 08:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Классные инвестиции

В Свердловской области начнут строить школы на условиях ГЧП
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 122(7880)
На Среднем Урале стартует программа строительства школ на условиях государственно-частного партнерства. Планируется в ближайшие годы возвести с привлечением частных инвестиций 10 общеобразовательных учреждений.

Первая школа, построенная на условиях концессии, должна появиться в Екатеринбурге. Достигнуты договоренности о строительстве социальных объектов на условиях софинансирования с бизнесом в Березовском, Новоуральске и Нижнем Тагиле.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Ростове центральную больницу хотят отдать в концессию на 29 лет

- Без государственно-частного партнерства мы не сможем решить задачу обеспечения односменного обучения, - заявил на встрече с журналистами заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, переговоры с банками об условиях финансирования строительства соцобъектов велись несколько лет. Главная загвоздка - в ставке, которая будет выгодна для банка и не накладна для регионального правительства. Золотую середину найти непросто. Сейчас, по словам Крекова, две кредитные организации, работающие в регионе, готовы включиться в программу.

Дефицит школьных мест в регионе обозначился еще пять лет назад. Уже тогда нормативы наполняемости классов в городской местности (25 человек) были превышены не только в Екатеринбурге, но и в других крупных муниципалитетах. Сказался и демографический всплеск, и нежелание застройщиков новых жилых микрорайонов вкладываться в социальную инфраструктуру. В итоге сейчас в Екатеринбурге в школах, расположенных в новых районах, вынуждены открывать до 40 первых классов.

Справка РГ

Чтобы обеспечить перевод всех школ на односменную работу, до 2025 года на Среднем Урале необходимо построить школьные здания на 150 тысяч мест, то есть более 70 новых объектов, в каждом из которых будут обучаться не менее 2000 ребятишек.

Власть Работа власти Регионы Общество Образование Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова