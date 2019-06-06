Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты

Торговые сети больше не смогут возвращать поставщикам непроданные в срок продукты. Закон об этом вступил в силу. Это может привести к снижению цен для покупателей, не исключает один из авторов инициативы сенатор Сергей Лисовский.

На полках будет достаточно свежих продуктов, иначе покупатели просто уйдут в другой магазин. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Хуже потребителям точно не будет. Думаю, станет лучше. Начнут снижаться издержки производителей, поэтому можно ожидать меньшую цену", - рассказал Сергей Лисовский в беседе с "Российской газетой".

До вчерашнего дня производители не могли регулировать объем поставляемой торговле продукции. Но если они ее привозили меньше, чем заказала сеть, должны были заплатить большой штраф. Зато менеджеры торговых предприятий могли набирать товаров сколько угодно. Они знали, что за продажи получат бонус, а за остатки никто не накажет - все равно непроданное заберет обратно производитель или поставщик. Даже учет просрочки не вели, поясняет Лисовский.

Теперь ретейлерам придется внимательнее относиться к заказу продуктов, так как издержки по утилизации просроченной еды уже будут нести они сами. Но роста цен из-за этого точно не будет, считают эксперты. Возможны другие последствия. Из-за неграмотного планирования в сетях, которые пойдут по пути сокращения заказа, нельзя исключать временного отсутствия некоторых категорий скоропортящихся товаров, отметил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Вызвано это может быть неумением сетей правильно планировать закупки. Инструменты для расчета заказа у них есть, считает Лисовский. В новых условиях сетям придется научиться пользоваться массивами статистики по покупкам товаров, чтобы лучше прогнозировать спрос на те или иные виды продуктов в зависимости от дней недели, сезона, праздников и других факторов. В результате недочеты с временной нехваткой каких-то продуктов ретейлеры постараются устранить как можно быстрее, заверяет Востриков.

Дефицита еды не будет, а цены могут снизиться, так как сети станут правильно рассчитывать заказ и не будут выбрасывать продукты

Сейчас объем потребления продуктов снижается, так как люди стали больше экономить и переключаться на более дешевые товары. Потому борьба за клиента обостряется, отмечают эксперты. Чтобы не потерять покупателя, сетям придется правильно планировать закупки и предлагать привлекательные цены, отмечают они. "В итоге все понесут меньше издержек и себестоимость будет ниже", - говорит Лисовский.

В том, что сети в целом готовы к новым правилам и никаких больших рисков не предвидится, заверил "РГ" также председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые уже пересмотрели объемы закупаемой продукции, добавил он.

Между тем участники рынка находят новые взаимовыгодные формы сотрудничества. Например, ретейлеры развивают собственные торговые марки. Выпускаются продукты на мощностях производителя, а ретейлеры договариваются с ним о брендировании, поясняет Беляков. "Производитель получает поддержку в виде маркетингового продвижения, а сети имеют гарантированные и планируемые объемы поставок", - говорит эксперт.