Роскомнадзор: Telegram в покое не оставим

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не исключает применение "кардинальных мер" в отношении мессенджера Telegram, поскольку решение суда (о блокировке Telegram) не отменено, и "мы его намерены в дальнейшем исполнять".

Попытки заблокировать этот мессенджер на территории России безуспешно. предпринимаются Роскомнадзором уже около года. По этому поводу вице-премьер РФ Максим Акимов уже заявлял, что служба Александра Жарова "применяла незрелые технические решения". В результате массовая блокировка IP-адресов привела к отключению множества различных сервисов, но не мессенджера Павла Дурова.

Теперь Александр Жаров сообщил, что ведомство работает над "стратегическим решением” относительно блокировки мессенджера Telegram, которое не будет связано с IP-протоколами. И заодно пообещал, что Telegram "продолжит зависать". Но стратегическое решение этого вопроса - "оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем", - заявил глава РКН.