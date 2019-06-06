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06.06.2019 18:40
Рубрика: Власть

Повестка на сентябрь

Россия и Китай проведут новые крупные переговоры осенью
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
В сентябре главы кабинетов министров России и Китая проведут очередную регулярную встречу на межправительственном уровне, чтобы обсудить реализацию существующих совместных проектов и новые направления сотрудничества.
В беседе с Дмитрием Медведевым Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что сентябрьская встреча премьеров двух стран "принесет много хороших результатов". Фото: РИА Новости В беседе с Дмитрием Медведевым Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что сентябрьская встреча премьеров двух стран "принесет много хороших результатов". Фото: РИА Новости
В беседе с Дмитрием Медведевым Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что сентябрьская встреча премьеров двух стран "принесет много хороших результатов". Фото: РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжает свой визит в Россию. Вчера лидер стратегического партнера нашей страны провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Глава российского правительства отметил, что Москва и Пекин взаимодействуют в области политики, экономики, поддерживают тесные связи на площадках множества международных организаций и объединений. "Все это отражает грани нашего сотрудничества в настоящий момент", - уверен Медведев.

Москва и Пекин взаимодействуют в области политики, экономики, поддерживают тесные связи на площадках множества международных организаций и объединений

Днем ранее, как напомнил глава российского правительства, на встрече с президентом Владимиром Путиным председатель Китайской Народной Республики сказал, что в настоящий момент отношения Москвы и Пекина "крепки, как скала". "Я в полной мере разделяю эти оценки", - заявил российский премьер-министр и добавил, что свое стратегическое партнерство странам надо беречь как зеницу ока. Особым жестом таких отношений и символом дружбы стала передача столичному зоопарку двух панд, что, не сомневается глава кабмина, заметят все граждане России.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин заявил о расширении использования рублей и юаней

Си Цзиньпин, в свою очередь, рассказал, о чем в среду шли переговоры с российским президентом. Стороны обсудили промежуточные результаты двусторонних отношений и очертили перспективы. "У меня такое ощущение, что содержание нашего стратегического взаимодействия постоянно расширяется", - сказал китайский лидер. Он также выразил мнение, что партнерство государств стало значимым гарантом стабильности и развития во всем мире, и надежду, что обе стороны будут прилагать усилия для устойчивого углубления многопрофильного сотрудничества на благо своих народов. Уже осенью для этого встретятся правительственные делегации России и Китая. Переговоры, как сообщил Дмитрий Медведев, запланированы на сентябрь. Главу Госсовета КНР Ли Кэцяна Дмитрий Медведев собирается принимать в Санкт-Петербурге.

Председатель КНР в ответ высказал уверенность, что осенние переговоры будут использованы для обсуждения более конкретных планов сотрудничества между странами. "Уверен, что ваша с ним встреча получит очень хорошие результаты", - сказал Си Цзиньпин.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Отношения России и Китая
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