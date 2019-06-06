Россияне назвали самое любимое произведение Пушкина

Самым известным для россиян произведением Александра Сергеевича Пушкина остается "Сказка о царе Салтане". Таковы итоги опроса ВЦИОМ, проведенного к 220-летию со дня рождения поэта, отмечаемого 6 июня. Также социологический опрос показал, что 85 процентов опрошенных читали это произведение в школе, 34 процента - после ее окончания.

В ряду популярных у россиян произведений Пушкина также оказались "Евгений Онегин" (88 процентов читали в школе, 22 процента - после школы), "Руслан и Людмила" (84 процента и 19 процентов) и "Капитанская дочка" (84 процента и 14 процентов).

Наименее популярным произведением по итогам опроса названа повесть "Пиковая дама". В школе ее читали 49 процентов участников опроса, 17 процентов - после окончания школы. А каждый третий признался, что повесть не читал.

В целом после школы сограждане чаще всего перечитывают Пушкина (28 процентов) и Льва Толстого (27 процентов), реже - Федора Достоевского (18 процентов) и Михаила Лермонтова (13 процентов).

Опрос ВЦИОМ показал также, что книги читают более 90 процентов россиян.