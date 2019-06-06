Российские компании пересматривают подходы к ИТ

Российские компании стали подходить к IT и цифровизации более прагматично, рассказала "Российской газете" генеральный директор IBS Светлана Баланова в ходе Петербургского международного экономического форума. В фокусе теперь - полная стоимость решений, которые планируется внедрить, а также выбор наиболее оптимальных из них, подходящих конкретному бизнесу.

Также, по словам эксперта, компаниям важно правильно оценивать санкционные риски - с точки зрения импортозамещения технологий и применения решений, которые позволяют эти риски страховать.

"К сожалению, архитектура ИКТ, построенная во многих российских компаниях, не соответствует современным вызовам, - констатировала Светлана Баланова. - Бизнес начинает смещаться от автоматизации транзакций в сторону датацентричности и клиентоцентричности. Это предъявляет новые требования к скорости работы с данными, к архитектуре IT-платформ".

"Перескочить" в новую эру одним прыжком сложно, добавила эксперт. Но это нужно делать, потому что появляется много новых технологий, которые и с точки зрения санкционных рисков, и с точки зрения технологического развития в целом обеспечивают другой уровень так называемой свободы цифрового развития. "Важно понимать, что сложно перестраивать существующую архитектуру, и нужна "дорожная карта", как в неё встраивать новые решения, отвечающие современным вызовам", - заключила Светлана Баланова.