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Экономика
06.06.2019 15:55
Текст: Евгения Носкова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Российские компании пересматривают подходы к ИТ

Российские компании стали подходить к IT и цифровизации более прагматично, рассказала "Российской газете" генеральный директор IBS Светлана Баланова в ходе Петербургского международного экономического форума. В фокусе теперь - полная стоимость решений, которые планируется внедрить, а также выбор наиболее оптимальных из них, подходящих конкретному бизнесу.

Также, по словам эксперта, компаниям важно правильно оценивать санкционные риски - с точки зрения импортозамещения технологий и применения решений, которые позволяют эти риски страховать. 

Фото: РИА Новости.
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"К сожалению, архитектура ИКТ, построенная во многих российских компаниях, не соответствует современным вызовам, - констатировала Светлана Баланова. - Бизнес начинает смещаться от автоматизации транзакций в сторону датацентричности и клиентоцентричности. Это предъявляет новые требования к скорости работы с данными, к архитектуре IT-платформ".

"Перескочить" в новую эру одним прыжком сложно, добавила эксперт. Но это нужно делать, потому что появляется много новых технологий, которые и с точки зрения санкционных рисков, и с точки зрения технологического развития в целом обеспечивают другой уровень так называемой свободы цифрового развития. "Важно понимать, что сложно перестраивать существующую архитектуру, и нужна "дорожная карта", как в неё встраивать новые решения, отвечающие современным вызовам", - заключила Светлана Баланова. 

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