Российскому лесопользованию нужны перемены

Согласно официальным данным, красноярская лесная отрасль по итогам прошлого года показала рост основных показателей. Как сработала ваша компания?
Мартин Херманссон: Главным событием для нас за последние два года стало частичное завершение реконструкции и запуск нового лесопильного производства. Мы перешли на более современное оборудование, включая полностью автоматическую сортировку кругляка. Установлена новая линия, которая вместе с остальными цехами дает нам возможность распиливать свыше 3,5 тысячи кубометров круглого леса в сутки. Если говорить о рынке в целом, то он в прошлом году был относительно стабильным. Сейчас, правда, чувствуется некая неуверенность, связанная с торговыми разногласиями между США и Китаем. Китайские предприниматели сами не знают, какая будет торговая пошлина на произведенную в КНР мебель через три месяца, поэтому не спешат заполнять склады. Плюс - в КНР ужесточились экологические требования к производству, что привело к закрытию многих мелких и средних предприятий в мебельной отрасли, что, соответственно, немного снизило потребление древесины.
В России сейчас обсуждается полный запрет на вывоз кругляка в Китай. Как вы относитесь к этой инициативе?
Мартин Херманссон: Предлагаю для начала посмотреть на статистику в динамике. В 2007 году на пике из России в Китай экспортировалось 1,4 миллиона кубометров хвойного круглого леса в месяц. Сейчас - примерно 550 тысяч кубометров, т.е. это означает снижение почти в 3 раза. Да и сами китайцы начали делать упор именно на производство и вывоз пиломатериалов из России. Это связано со многими факторами. Начнем с того, что экспортировать круглый лес в принципе невыгодно, так как экспортные пошлины платятся по сути и за будущие отходы производства.
Звучит достаточно неожиданно.
Мартин Херманссон: Тем не менее это так. Сорок процентов кругляка - щепа или вода, которая уходит после распила и сушки. Представьте, какие транспортные издержки дает перевозка этого веса из Лесосибирска только до границы. Гораздо проще везти круглый лес таким образом из Новой Зеландии или из Южной Америки. И Новая Зеландия, кстати, и является самым крупным экспортером леса в Китай, поставив 17,4 млн м3 в Китай в 2018 году, а вовсе не Россия с объемом в прошлом году 10,8 млн м3, как гласит расхожее мнение. Вывоз кругляка - не грех. США и Канада тоже этим занимаются, и объем их совместного экспорта в Китай составил 8,7 млн м3 в 2018 году, что лишь немного уступает России. Но все понимают, что глубокая переработка леса больше отвечает национальным интересам. Каждое крупное лесоперерабатывающее предприятие с мощностью свыше 400 тысяч кубометров пиломатериалов дает не меньше тысячи рабочих мест по всей цепочке в виде занятости или более чем 12,500 новых рабочих мест при запрете экспорта круглого леса.
Здесь, разумеется, нельзя не вспомнить, что экспорт кругляка - донельзя криминализированное направление бизнеса. В 90-е годы там царил полный беспредел. Но ведь и в наши дни ситуация в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке продолжает оставаться вопиющей. Как бороться с воровством?
Мартин Херманссон: Тут дело в том, что лесопромышленник лесопромышленнику рознь. Крупные, ответственные компании добровольно идут на международную сертификацию. Никогда не обращали в магазине внимание, например, на бумажные пакеты с маркировкой FSC или PEFC? Это означает, что сырье для него было заготовлено не только с соблюдением всех местных законов, но еще то, что ради вырубки не выгонялись с исторических мест проживания коренные народы, что все работники были обеспечены спецодеждой и получали официальную зарплату, что все налоги полностью уплачены и так далее. Один из способов борьбы с воровством - наведение порядка в документообороте. Чтобы можно было отследить всю цепочку, как товар дошел до получателя. Такая методика, кстати, на сегодняшний день используется при работе с ценной древесиной. Если еще немного пойти дальше, то можно сделать так, что каждое бревно и из сосны будет промаркировано, и имело свой код QR, что позволит привязать каждое бревно к конкретному контейнеру, увязав это с общей системой документооборота так, чтобы данная информация была доступна даже конечному покупателю в Китае, и даже на своем родном языке. Разумеется, введение такой системы - это дополнительные затраты в размере 60-70 рублей на кубический метр или почти, как введение налога в размере 1-1,5% от стоимости бревна с доставкой. Но в этом случае благодаря автоматизации все операции с круглым лесом становятся абсолютно прозрачными.
Еще одна проблема - лесоустройство. Инвесторы часто сталкиваются с тем, что данные о состоянии лесного фонда устарели и совершенно не соответствуют действительности. Так ли велики запасы леса в России, как принято считать?
Мартин Херманссон: Долгие годы было принято считать, что Россия имеет неограниченные запасы леса. Мы в Швеции тоже так думали чуть более 100 лет назад, до введения нового лесного закона в 1921 году. В результате в Швеции вырубили леса до такой степени, что мой дедушка, родившийся в 20-м году прошлого столетия, в детстве не помнит крупных лесных массивов совсем. Представьте, до церкви - восемь километров, но ее прекрасно видно, поскольку кругом почти пустое пространство. Помогли новые жесткие правила лесопользования и тот факт, что уход за лесом - выгодное вложение. В России лес сейчас растет сам, но не того качества, которое нужно рынку. Сначала 60-70 лет доминируют осина и береза, затем их вытесняют хвойные породы. Поэтому сейчас запас древесины на гектаре в Красноярском крае в лучшем случае составляет 250 кубометров на одном гектаре при заготовке. В Архангельской области - 150. В Швеции - 500-600 кубов. Почему так происходит? В России часто забывают, что посадить лес - это на самом деле еще не самое главное, намного важнее - это то, что делается для ускорения роста после 8-15 лет после посадки - это уход за молодняком. Нужно вернуться на просеку с кусторезом лет через 10-12 и убрать все ненужное в виде кривых стволов, осины и березы для создания ровного расстояния между хвойными деревьями, чтобы дальше лес справился сам.
Но этим никто не хочет заниматься…
Мартин Херманссон: Этим все хотят заниматься, но это огромные инвестиции, так как трудовые затраты на уход в несколько раз выше, чем трудовые затраты самой заготовки. И хозяин лесных угодий - государство, и если нет единого управления отраслью, а наоборот, существуют три, или четыре или даже пять министерств, которые должны заниматься отраслью. То, что давно пора сделать, - это передать ответственность за всю лесную политику под одну крышу и с них спрашивать. Различные министерства и ведомства не должны соревноваться в решениях лесных проблем, их нужно освободить от этих задач, отдав все в руки новому полноценному лесному министерству. Еще у государства и без инвестиций в лес много других забот: строительство и ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, и поэтому вложения в лесной капитал или уход за лесом должны быть привлечены на рынке. Поэтому сейчас, когда доходит очередь до вопроса восстановления лесов и главное - ухода за молодняком, необходимых 5 - 8 миллиардов долларов в год на такие затраты уже нет.
Какие приоритеты Новоенисейский ЛХК наметил для себя?
Мартин Херманссон: По сырьевой части, имея свою расчетную лесосеку, мы в первую очередь сосредоточимся на усилении дорожной инфраструктуры для увеличения объемов заготовки и последующей глубокой переработки. Это наши основные планы на ближайшие три-пять лет. Ищем инвесторов для создания производства ОСП-плит, если не будет другой альтернативы, например, со строительством ЦБК. Как вы знаете, в настоящий момент есть сразу несколько проектов по строительству в Красноярском крае целлюлозно-бумажных комбинатов. Для нас это выгодно в том плане, что мы получим крупного потребителя отходов лесопиления- не важно, кто построит, а уход и порядок в лесу будет более напоминать скандинавскую модель лесоустройства. Ну и, наконец, развитие нового направления и создание нескольких сотен рабочих мест - крупномасштабное производство садово-огородной мебели (скамеек, шезлонгов, столов) в имеющемся на территории ЗАО НЛХК здании площадью 9600 м2. Данная продукция будет поставляться в основном на экспорт. Сибирская лиственница и ангарская сосна - идеальный материал для нее. Лиственница и сосна вполне способны потеснить на рынке продукцию из тропической древесины, популярную сейчас, но на которую уже наблюдается падение спроса во многих странах по экологическом причинам.
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