Российскому лесопользованию нужны перемены

О перспективах российского лесопромышленного комплекса и о том, что нужно, чтобы сделать его более современным и цивилизованным, рассказывает руководитель ЗАО "Новоенисейский ЛХК" Мартин Херманссон. Одно из крупнейших лесных предприятий Красноярского края успешно развивает глубокую переработку и уже сегодня полностью перерабатывает круглый лес в пиломатериалы, плиты МДФ и топливные гранулы, не экспортируя круглый лес, что отвечает интересам национальной экономики.

Согласно официальным данным, красноярская лесная отрасль по итогам прошлого года показала рост основных показателей. Как сработала ваша компания?

Мартин Херманссон: Главным событием для нас за последние два года стало частичное завершение реконструкции и запуск нового лесопильного производства. Мы перешли на более современное оборудование, включая полностью автоматическую сортировку кругляка. Установлена новая линия, которая вместе с остальными цехами дает нам возможность распиливать свыше 3,5 тысячи кубометров круглого леса в сутки. Если говорить о рынке в целом, то он в прошлом году был относительно стабильным. Сейчас, правда, чувствуется некая неуверенность, связанная с торговыми разногласиями между США и Китаем. Китайские предприниматели сами не знают, какая будет торговая пошлина на произведенную в КНР мебель через три месяца, поэтому не спешат заполнять склады. Плюс - в КНР ужесточились экологические требования к производству, что привело к закрытию многих мелких и средних предприятий в мебельной отрасли, что, соответственно, немного снизило потребление древесины.

В России сейчас обсуждается полный запрет на вывоз кругляка в Китай. Как вы относитесь к этой инициативе?

Мартин Херманссон: Предлагаю для начала посмотреть на статистику в динамике. В 2007 году на пике из России в Китай экспортировалось 1,4 миллиона кубометров хвойного круглого леса в месяц. Сейчас - примерно 550 тысяч кубометров, т.е. это означает снижение почти в 3 раза. Да и сами китайцы начали делать упор именно на производство и вывоз пиломатериалов из России. Это связано со многими факторами. Начнем с того, что экспортировать круглый лес в принципе невыгодно, так как экспортные пошлины платятся по сути и за будущие отходы производства.

Новоенисейский ЛХК оснащен по последнему слову техники. Это позволяет предприятию вести переработку древесины с максимальной выгодой. / Фото: Пресс-служба ЗАО "Новоенисейский ЛХК"

Звучит достаточно неожиданно.

Мартин Херманссон: Тем не менее это так. Сорок процентов кругляка - щепа или вода, которая уходит после распила и сушки. Представьте, какие транспортные издержки дает перевозка этого веса из Лесосибирска только до границы. Гораздо проще везти круглый лес таким образом из Новой Зеландии или из Южной Америки. И Новая Зеландия, кстати, и является самым крупным экспортером леса в Китай, поставив 17,4 млн м3 в Китай в 2018 году, а вовсе не Россия с объемом в прошлом году 10,8 млн м3, как гласит расхожее мнение. Вывоз кругляка - не грех. США и Канада тоже этим занимаются, и объем их совместного экспорта в Китай составил 8,7 млн м3 в 2018 году, что лишь немного уступает России. Но все понимают, что глубокая переработка леса больше отвечает национальным интересам. Каждое крупное лесоперерабатывающее предприятие с мощностью свыше 400 тысяч кубометров пиломатериалов дает не меньше тысячи рабочих мест по всей цепочке в виде занятости или более чем 12,500 новых рабочих мест при запрете экспорта круглого леса.

Здесь, разумеется, нельзя не вспомнить, что экспорт кругляка - донельзя криминализированное направление бизнеса. В 90-е годы там царил полный беспредел. Но ведь и в наши дни ситуация в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке продолжает оставаться вопиющей. Как бороться с воровством?

Мартин Херманссон: Тут дело в том, что лесопромышленник лесопромышленнику рознь. Крупные, ответственные компании добровольно идут на международную сертификацию. Никогда не обращали в магазине внимание, например, на бумажные пакеты с маркировкой FSC или PEFC? Это означает, что сырье для него было заготовлено не только с соблюдением всех местных законов, но еще то, что ради вырубки не выгонялись с исторических мест проживания коренные народы, что все работники были обеспечены спецодеждой и получали официальную зарплату, что все налоги полностью уплачены и так далее. Один из способов борьбы с воровством - наведение порядка в документообороте. Чтобы можно было отследить всю цепочку, как товар дошел до получателя. Такая методика, кстати, на сегодняшний день используется при работе с ценной древесиной. Если еще немного пойти дальше, то можно сделать так, что каждое бревно и из сосны будет промаркировано, и имело свой код QR, что позволит привязать каждое бревно к конкретному контейнеру, увязав это с общей системой документооборота так, чтобы данная информация была доступна даже конечному покупателю в Китае, и даже на своем родном языке. Ра­зумеется, введение такой системы - это дополнительные затраты в размере 60-70 рублей на кубический метр или почти, как введение налога в размере 1-1,5% от стоимости бревна с доставкой. Но в этом случае благодаря автоматизации все операции с круглым лесом становятся абсолютно прозрачными.

Фото: Пресс-служба ЗАО "Новоенисейский ЛХК"

Еще одна проблема - лесо­устройство. Инвесторы часто сталкиваются с тем, что данные о состоянии лесного фонда устарели и совершенно не соответствуют действительности. Так ли велики запасы леса в России, как принято считать?

Мартин Херманссон: Долгие годы было принято считать, что Россия имеет неограниченные запасы леса. Мы в Швеции тоже так думали чуть более 100 лет назад, до введения нового лесного закона в 1921 году. В результате в Швеции вырубили леса до такой степени, что мой дедушка, родившийся в 20-м году прошлого столетия, в детстве не помнит крупных лесных массивов совсем. Представьте, до церкви - восемь километров, но ее прекрасно видно, поскольку кругом почти пустое пространство. Помогли новые жесткие правила лесопользования и тот факт, что уход за лесом - выгодное вложение. В России лес сейчас растет сам, но не того качества, которое нужно рынку. Сначала 60-70 лет доминируют осина и береза, затем их вытесняют хвойные породы. Поэтому сейчас запас древесины на гектаре в Красноярском крае в лучшем случае составляет 250 кубометров на одном гектаре при заготовке. В Архангельской области - 150. В Швеции - 500-600 кубов. Почему так происходит? В России часто забывают, что посадить лес - это на самом деле еще не самое главное, намного важнее - это то, что делается для ускорения роста после 8-15 лет после посадки - это уход за молодняком. Нужно вернуться на просеку с кусторезом лет через 10-12 и убрать все ненужное в виде кривых стволов, осины и березы для создания ровного расстояния между хвойными деревьями, чтобы дальше лес справился сам.

Фото: Пресс-служба ЗАО "Новоенисейский ЛХК"

Но этим никто не хочет заниматься…

Мартин Херманссон: Этим все хотят заниматься, но это огромные инвестиции, так как трудовые затраты на уход в несколько раз выше, чем трудовые затраты самой заготовки. И хозяин лесных угодий - государство, и если нет единого управления отраслью, а наоборот, существуют три, или четыре или даже пять министерств, которые должны заниматься отраслью. То, что давно пора сделать, - это передать ответственность за всю лесную политику под одну крышу и с них спрашивать. Различные министерства и ведомства не должны соревноваться в решениях лесных проблем, их нужно освободить от этих задач, отдав все в руки новому полноценному лесному министерству. Еще у государства и без инвестиций в лес много других забот: строительство и ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, и поэтому вложения в лесной капитал или уход за лесом должны быть привлечены на рынке. Поэтому сейчас, когда доходит очередь до вопроса восстановления лесов и главное - ухода за молодняком, необходимых 5 - 8 миллиардов долларов в год на такие затраты уже нет.

Какие приоритеты Новоенисейский ЛХК наметил для себя?

Мартин Херманссон: По сырьевой части, имея свою расчетную лесосеку, мы в первую очередь сосредоточимся на усилении дорожной инфраструктуры для увеличения объемов заготовки и последующей глубокой переработки. Это наши основные планы на ближайшие три-пять лет. Ищем инвесторов для создания производства ОСП-плит, если не будет другой альтернативы, например, со строительством ЦБК. Как вы знаете, в настоящий момент есть сразу несколько проектов по строительству в Красноярском крае целлюлозно-бумажных комбинатов. Для нас это выгодно в том плане, что мы получим крупного потребителя отходов лесопиления- не важно, кто построит, а уход и порядок в лесу будет более напоминать скандинавскую модель лесоустройства. Ну и, наконец, развитие нового направления и создание нескольких сотен рабочих мест - крупномасштабное производство садово-огородной мебели (скамеек, шезлонгов, столов) в имеющемся на территории ЗАО НЛХК здании площадью 9600 м2. Данная продукция будет поставляться в основном на экспорт. Сибирская лиственница и ангарская сосна - идеальный материал для нее. Лиственница и сосна вполне способны потеснить на рынке продукцию из тропической древесины, популярную сейчас, но на которую уже наблюдается падение спроса во многих странах по экологическом причинам.

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