Рождение первенцев в российских семьях будет стимулироваться

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первенца. Подробности вице-премьер не сообщила, сославшись на то, что идея находится "в проработке".

Не ответила она и на вопрос, будет ли при рождении первенца выдаваться материнский капитал. Говорить об этом "еще рано", - сказала Голикова.

Но добавила, что по ее мнению "деньги являются значительным стимулом для рождения детей".

Ранее уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что демографическая ситуация в России остаётся тревожной. По данным статистики, за 2018 год численность населения в нашей стране впервые за 10 лет сократилась на 86,7 тысячи человек до 146 миллионов 793,7 тысячи. Естественная убыль населения в 2018 году выросла на 67% по сравнению с 2017 годом и достигла 224,5 тысяч человек.

Нерадостная и тенденция рождаемости: за прошедший год родилось лишь 1 миллион 599 тысяч 316 детей. Это на 15% меньше, чем в 2016-м.