С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов

Летом у торговцев прохладительными напитками и мороженным наступает в буквальном смысле горячая пора, ведь люди предпочитают "охладиться" вкусными и недорогими продуктами. Как правило приятный и холодный десерт едят с вареньем, тертым шоколадом или разнообразными фруктами-ягодами.

Однако, опрошенные изданием aif.ru кулинарные эксперты составили пять необычных рецептов. Главный ингредиент - это пломбир, который прекрасно и лучше всего передает вкус добавок.

Цитрусовый сок и цедра

Терпкий аромат цедры и кислый вкус сока - отлично дополнят шарики мороженого, а добавление сока еще и немного снизит калорийность целого блюда. Лучше всего подходит апельсиновый сок, но подойдет также и грейпфрутовый сок, он будет добавлять приятную горчинку во вкус, Можно также взять лимонный или лаймовый сок, но его понадобится гораздо меньше.

Сухофрукты

Если у вас в холодильнике лежит шоколадное мороженое, то лучше всего посыпать его сушеной клюквой или вишней. Какими-нибудь засушенными кислыми ягодами, они отлично будут подчеркивать шоколад. Для обычного пломбира отлично подойдет изюм, а вот крем-брюле хорошо сочетается с мягким черносливом.

Хлеб

Нестандартное сочетание кисловатого ржаного хлеба и обычного пломбира. Если добавлять к шарику десерта кусочек черного хлеба, то получится чуть кисловатый, ароматный топпинг. Хорошо подойдет к крем-брюле или же к жирному белому пломбиру.

Активированный уголь

Он не придаст вкуса и запаха, но зато смолотый в пыль активированный уголь сделает мороженое - черным. Иногда это требуется для эффектной подачи десерта. Второй вариант красителя - порошок водоросли хлорелла. В отличие от более популярной спирулины, этот порошок не имеет вкуса и запаха (у спирулины присутствует легкий морской аромат) и красит съедобные субстанции в яркий зеленый цвет.

Горгонзола

Мороженое можно есть с некоторыми сортами сыра. Прекрасно подойдет - сыр горгонзола, Например, многие итальянские джелатерии (мороженщики) вводят в меню мороженое со вкусом голубого сыра. Достаточно просто посыпать хороший пломбир крупной крошкой сыра с плесенью. Только нужно выбирать самый пахучий и острый вариант голубого сыра.