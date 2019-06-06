Новости

Украинский экс-министр рассказал, как Киев нарушал договоренности с РФ 09:19
У должника из Перми арестовали арсенал огнестрельного оружия 09:15
В Беларуси построили грузовик-гигант для перевозки зерна 09:11
С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов 09:10
В Пермском крае полиция нашла подпольный водочный цех 09:09
Жители пяти районов Якутии остались без света из-за аварии на ЛЭП 08:48
Спикер конгресса США рассказала о желании видеть Трампа в тюрьме 08:42
В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины 08:40
Ученые рассказали, как загар снижает риск появления 15 типов рака 07:50
Озвучены даты визита Синдзо Абэ в Иран 07:13
Во Владивостоке туман стал причиной аварий на объездной трассе 06:26
В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами 06:05
В Катар прибыла первая партия французских истребителей 05:54
Сахалинская ярмарка стала одной из лучших на всероссийском конкурсе 05:52
Один человек погиб при стрельбе возле школы в Новой Зеландии 05:34
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Командорских островов 05:34
В японском метро поезд сошел с рельсов 04:59
В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми 04:29
Военные США в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой 04:28
В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч 03:48
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму 03:42
Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт 03:28
ВМС США протестировали электромагнитную пушку 03:22
Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс 02:50
Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования 02:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 09:10
Рубрика: Общество

С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов

Текст: Николай Грищенко
Летом у торговцев прохладительными напитками и мороженным наступает в буквальном смысле горячая пора, ведь люди предпочитают "охладиться" вкусными и недорогими продуктами. Как правило приятный и холодный десерт едят с вареньем, тертым шоколадом или разнообразными фруктами-ягодами.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Однако, опрошенные изданием aif.ru кулинарные эксперты составили пять необычных рецептов. Главный ингредиент - это пломбир, который прекрасно и лучше всего передает вкус добавок.

Фото: iStock
В Роскачестве объяснили, как выбрать идеальное мороженое

Цитрусовый сок и цедра

Терпкий аромат цедры и кислый вкус сока - отлично дополнят шарики мороженого, а добавление сока еще и немного снизит калорийность целого блюда. Лучше всего подходит апельсиновый сок, но подойдет также и грейпфрутовый сок, он будет добавлять приятную горчинку во вкус, Можно также взять лимонный или лаймовый сок, но его понадобится гораздо меньше.

Сухофрукты

Если у вас в холодильнике лежит шоколадное мороженое, то лучше всего посыпать его сушеной клюквой или вишней. Какими-нибудь засушенными кислыми ягодами, они отлично будут подчеркивать шоколад. Для обычного пломбира отлично подойдет изюм, а вот крем-брюле хорошо сочетается с мягким черносливом.

Фото: Константин Бахарев/РГ
Какие цветы наиболее популярны у пермских садоводов

Хлеб

Нестандартное сочетание кисловатого ржаного хлеба и обычного пломбира. Если добавлять к шарику десерта кусочек черного хлеба, то получится чуть кисловатый, ароматный топпинг. Хорошо подойдет к крем-брюле или же к жирному белому пломбиру.

Активированный уголь

Он не придаст вкуса и запаха, но зато смолотый в пыль активированный уголь сделает мороженое - черным. Иногда это требуется для эффектной подачи десерта. Второй вариант красителя - порошок водоросли хлорелла. В отличие от более популярной спирулины, этот порошок не имеет вкуса и запаха (у спирулины присутствует легкий морской аромат) и красит съедобные субстанции в яркий зеленый цвет.

В Москве появится мороженое для взрослых
В Петербурге появится сине-бело-голубое мороженое "Вкус Зенита"

Горгонзола

Мороженое можно есть с некоторыми сортами сыра. Прекрасно подойдет - сыр горгонзола, Например, многие итальянские джелатерии (мороженщики) вводят в меню мороженое со вкусом голубого сыра. Достаточно просто посыпать хороший пломбир крупной крошкой сыра с плесенью. Только нужно выбирать самый пахучий и острый вариант голубого сыра.

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова